婆婆找她「聊兒子下體」　人妻列9大奇葩事蹟！網嚇爛：好噁心

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者黃品臻／綜合報導

「婆婆跟小姑好像喜歡我老公？」一名女網友發文分享遇到的奇葩婆婆與小姑，她洋洋灑灑地列出婆婆與小姑的「事蹟」，質疑兩人對老公的愛已經到了讓人難以理解的程度，文章掀起熱議，不少網友對此都直呼「還好你有神隊友」。

這位女網友在Dcard發文分享，和小姑出去吃了兩次飯，一次老公先剝蝦給自己，後來也剝了一隻給小姑，而小姑拿到後竟說了一句「還好你有給我，不然我就吃醋了」。另外一次吃飯時原PO老公問小姑要不要吃肉，小姑竟直接要求原PO老公餵，甚至還曾問過原PO老公為何不當妹控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，老公和小姑兩兄妹感情沒有很好，也不常聯絡，且小姑已有男友，在男友面前從不曾有這種行為。她也曾和小姑聊過，為何老公對自己好婆婆會吃醋，而小姑的回覆則是「很正常吧，我也會吃醋啊！」

除了小姑外，婆婆的行為更是讓原PO頭痛，她洋洋灑灑地列出了9點婆婆曾做過的事，其中包括夫妻倆出去過夜，婆婆就會甩門氣喊兒子只帶原PO出門；吵架被婆婆聽到，劈頭就會先罵原PO；婆婆會私下跟原PO老公說，覺得自己兒子被搶走了、很吃醋。最誇張的是，原PO提到，「他有一次問我，我老公下體大不大？說他是嬰兒的時候就很大了，我說我不知道啊⋯⋯，他就說我老公很大欸、我兒子應該不差。」

所幸一直以來原PO老公都是神隊友，後來兩人也搬離婆家，原PO也終於得到喘息空間，「我老公封鎖婆婆的賴，變成婆婆一直賴我，我還是會回，不想被認為沒禮貌，搬出來後不會碰到，摩擦也比較少，真的輕鬆多了」。

網友們對此紛紛留言表示，「好噁心的家人……」「你怎麼會碰上這麼極品的婆婆和小姑……」「建議你也封鎖婆婆！皆大歡喜」、「我覺得是佔有慾太強欸，想要把你老公佔為己有的感覺」、「好病態，我說你婆婆跟小姑」、「三觀剝奪」、「這是什麼扭曲的情結」。

▲網友們也不能接受原PO婆婆和小姑的行為。（圖／翻攝自Dcard）

此外，也有不少網友替原PO感到慶幸，還好有老公這個神隊友擋在中間，「你有一位很棒的另一半，恭喜」、「真的可怕，老公罩有離遠點就很讚」、「婆婆有病，還好你老公沒愚孝」、「天啊，太噁了，真的幸好老公是正常人」、「有這種老公真的是讚讚讚，祝幸福長長999」。