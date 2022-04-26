妹子確診關到瘋「想吃海底撈」　下秒收1簡訊爆驚喜：用新台幣支持

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「這麼好的店真的太值得繼續用新台幣支持了！」一名女網友發文表示，她因為確診而被關到發慌，每天都懷念能出門享用美食的時光，於是，她便上網搜尋海底撈，並留下Google評論，而令她意外的是，業者除了隨即回覆她以外，事後她更收到小驚喜。貼文曝光後，引發網友熱議。

這名女網友在Dcard上，以「我確診了...海底撈竟然...」為題發文，提到她因為確診，被關到快要瘋掉，時不時就想起能出門享用大餐的時光，於是乎，她便在海底撈慶城店留下Google評論，寫著「我很慶幸兩個月前有吃到海底撈。確診了好想吃海底撈，甚是想念，好想花錢沒地方花，跟我說聲加油好嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO留下Google評論。（圖／原PO授權引用）

評論貼出沒多久後，業者隨即回覆，「親愛的撈粉您好：請問目前身體還好嗎？要多休息趕快好起來唷！」同時也請原PO留下聯繫方式，祝福對方早日康復。原PO看到回應後，馬上私訊海底撈粉專，想不到便收到該店店長寄來的簡訊。

▲原PO看到簡訊後覺得超暖心！（圖／原PO授權引用）

簡訊上頭寫著，因為有在Google評論上看到留言，若方便的話，可以留下地址，「我寄幾個自煮小火鍋給您」。原PO頓時心頭一暖，直呼送東西是一回事，但她真的感受到海底撈是真心關懷顧客，這麼好的店太值得用新台幣支持了！

暖心文章曝光後，底下網友也紛紛回應，「服務也太好」、「好用心！愛了」、「這個服務態度讓我好想去吃海底撈喔」、「太感人了吧」、「有這樣的服務員你會不心動嗎」、「慶城店的店員人都很好」、「超猛」、「可惡！好暖，想吃了」、「好暈喔」。還有網友打趣表示，「然後你就發現評論突然冒出一堆說想念海底撈的人」。

本文經原PO授權引用

ETtoday開箱雲上線了！

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子 購物也能很時尚