全職媽分享血淚史...嘆「後悔結婚」！網狂勸：快放生小孩給他

▲不少女性為家庭放棄工作，卻碰到不懂得尊重和體諒的另一半。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

婚姻中如果有一方放棄自我成全家庭，另一半卻沒能互相體諒，都會讓人對這個婚姻感到失望。有女網友近來在《Dcard》上以「如果人生重來一次還會選擇結婚？」為題，分享自己和先生育有兩個孩子，一個4歲，一個6歲，是她一個人親手拉拔，沒有長輩後援，當她懷頭胎時，丈夫就希望在同公司同的她把工作辭掉，在家「男主外女主內」。

原PO一開始覺得也好，兩個小孩陸續出生，她也都靠自己，「家事、三餐、小孩、教育、開車接送都是我。甚至每週末還要帶小孩去給公婆看，去公婆家不打緊，還要買菜回去服侍公婆小姑。他們說我沒住公婆家，週末兩天回去煮個三餐已經很好，加上我沒在賺錢，做這些事比其他媳婦輕鬆多了。」

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不過原PO的丈夫仗著是「家裡經濟來源」，下班就翹二郎腿玩手遊刷網美IG ，「而我繼續料理小孩們的事務還要幫他煮飯洗衣」。

她透露，曾提過孩子們上幼兒園，她可以去工作，沒想到丈夫說公司可能不要她回鍋，若找工作也不一定賺得跟他一樣，不如在家好好幹活。

女網友感嘆，平時物慾相當低，連出門都要先生公司有補助才能去；先生給的錢只夠買菜養小孩，「看著自己的存摺完全沒存款，想用錢還要跟他開口」。就連小孩教養問題，先生也不管教，「樓下鄰居時不時上來抗議我們腳步聲大，跟他講了他反而責怪我是我的問題，他在公司夠累了不要煩他…」

原PO大嘆，「今年初我覺得自己快不行了、喘不過氣….這樣的生活不是我原本想像中的…快四十的我覺得自己一無是處，好像也不是做母親的料」，幸好娘家讓她帶著小孩回家，自己也在娘家店鋪幫忙。她也開始思考這段婚姻是否值得存續，「重來一次我想要保有我的工作，也想要小孩，男人真的不重要了…」

▲全職媽媽分享血淚史嘆「後悔結婚」。（圖／Dcard）

網友看了貼文後，不少人要她「壯士斷腕」，建議小孩都給丈夫，讓自己有足夠的空間去獲得一份經濟來源，網友也認為「離婚，小孩交給他」，不過原PO則強調「小孩是我身上掉下來的肉，兩個我都不會放棄」。

除此之外，也有不少人分享，其實問題不在於失去工作能力，而是對方懂不懂的彼此尊重分工，「從我有印象以來，我的媽媽因為爸爸工作性質關係，就一直是家庭主婦！但爸爸上繳所有的薪資，每個月只領零用錢，對媽媽講話也客客氣氣的。直到我們都上大學、畢業工作了！媽媽依然沒有重返職場，平常連煮飯都看心情的。」

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