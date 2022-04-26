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官方數字嚇死人！台中市民1年被詐1.1億　平均1天1件...被坑30萬

▲▼網路投資好賺會輪到你嗎？台中警方統計，今年1至3月，被騙金額2639萬元，平均1天被騙30萬。（圖／警方提供）

▲▼台中警方統計今年1至3月，台中人被騙金額2639萬元，平均1天被騙30萬，因此製作早安圖貼心提醒。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區1名41歲張姓越南籍婦人，聽信網路建議，想賺點小錢貼補家用，第1次匯了1萬元，後來又要匯4萬，2次匯款帳戶都不同，結果被記憶力超強的銀行行員查覺有異，張婦執意要匯，辯稱是投資之用，經警方苦口婆心勸說才免以損失。台中市警方表示，今年1月至3月共發生64件假投資真詐騙，合計被騙2639萬元，平均1天被騙30萬元，況且未報案的黑數不知有多少？

▲▼網路投資好賺會輪到你嗎？台中警方統計，今年1至3月，被騙金額2639萬元，平均1天被騙30萬。（圖／警方提供）

烏日警分局烏日派出所警員施建宏，日前接獲台中商銀烏日分行報案稱，張女欲匯款4萬元，因為張女已第2次匯款，前幾天才匯1萬元給朋友，陳姓女行員一看就發現，而且2次所匯帳戶都不同，判斷張女可能遭詐。

▲▼網路投資好賺會輪到你嗎？台中警方統計，今年1至3月，被騙金額2639萬元，平均1天被騙30萬。（圖／警方提供）

員警火速趕往該分行後，張女供稱該筆款項是投資用，經檢視張女與對方的通話記錄，，告知這是詐騙集團慣用手法，並搜尋多則假投資真詐財的新聞實例給張女看。張女這才恍然大悟說，在社群軟體結識1名男子，該男子表示能有高獲利的投資方案，張女心想家管，沒在工作，不如花點小錢，賺點錢貼補家用，不料差點遇上詐騙。

▲▼網路投資好賺會輪到你嗎？台中警方統計，今年1至3月，被騙金額2639萬元，平均1天被騙30萬。（圖／警方提供）

霧峰警分局接獲大里區永豐銀行通報，有男子欲提領現金325萬元，經調閱165系統資料發現，已有劉姓民眾透過Line投資廣告，陸續匯出140萬元加入不明網站操作期貨；另名吳姓民眾加入自稱股票名師的群組，陸續匯款205萬元到不明網站，經國光派出所員警到場證實該名男子就是假投資詐欺集團的車手，後來又逮捕前來接應的其他4名成員。

▲▼網路投資好賺會輪到你嗎？台中警方統計，今年1至3月，被騙金額2639萬元，平均1天被騙30萬。（圖／警方提供）

台中市警察局統計去年詐騙案件以「投資詐欺」387件為最高，財損高達1億1573萬元，今年1至3月「投資詐欺」64件為第2高，財損金額2639萬元，台中平均1天有30萬元被騙。

刑大為增進民眾防詐意識，運用巧思製作Line早安圖，透過簡單的早安問候融合防詐觀念，提升民眾反詐警覺，提醒民眾不要輕信「網友」所傳來路不明的投資管道，標榜「穩賺不賠」、「高報酬低風險」的投資方案就是有詐，簡訊加LINE、網路投資都是詐騙，如有任何問題，可直接撥打110或165詢問。

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