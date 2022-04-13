大甲媽16日回鑾台中　警全面戒備維護遶境安全

▲大甲媽16日將回鑾台中，烏日和清水警方全面戒備，維護遶境安全。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲媽祖遶境日前行經彰化時，因統促黨主席張安樂等人搶轎而發生衝突，大甲媽預計16日回鑾台中，遶境隊伍將行經烏日、大肚、龍井、沙鹿和清水等地，烏日警方和清水警方為了防止類似衝突事件發生，不但多日來已針對不法分子可能聚集地點、黑道幫派易圍事處擴大臨檢威力掃蕩，當天也會交通管制，維護遶境平安。

烏日警分局表示，大甲媽遶境活動日前有許多地方黑道幫派介入的暴力事件，引起社會的不安，如今大甲媽祖回鑾在即，分局長吳銘淵昨晚主持勤前教育，宣示打擊不法決心，持續針對有治安危害顧慮的電子遊戲場所、網咖、撞球場、外籍移工易聚集處、小吃部卡拉OK等特定營業場所，規劃擴大臨檢威力掃蕩，並不定時規劃重點密集臨檢，防止不法分子藉機滋事。

清水分局表示，大甲媽鑾轎預計16日中午抵達沙鹿區沙田路與向上路口處，為因應大量人潮湧入，維護交通順暢，將彈性實施交通管制，規劃如下：

一、16日12時至20時，鑾轎進入沙鹿區後，沙鹿區沙田路、向上路口實施交管，分流沙田路北上車流，改道向上路、中華路。

二、鑾轎駐駕清水朝興宮前，將先行封閉清水區中山路與五權東路口，並管制北上車輛改道行駛，由高美路或中華路方向紓解人、車潮，避免壅塞。

三、17日上午，鑾轎從清水朝興宮起駕，警方當天清晨6時起，自清水區中山路、中華路口至中華北路、中山路口南下車道，實施調撥，以疏解車流。

清水分局長游永中表示，由於疫情升溫，且禁止鑽轎，今年參與活動信眾雖比往年少，仍請民眾全程佩戴口罩，遵守中央各項防疫規定，此外，為避免信眾不慎遭鞭炮炸傷事件再度發生，呼籲媽祖信眾勿燃放鞭炮，避免信眾受傷外，心誠則靈。