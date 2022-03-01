3兒女罹病夫無力工作　台中婦撿回收養全家...警分局長號召送暖

▲大里區有戶人家，3個兒女不是在地上爬行，就是臥病在床，先生無力工作，全家僅靠7旬婦人撿回收養活，警方前往捐贈慰問。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區77歲詹姓婦人，原本該過著含貽弄孫的幸福日子，但是1兒1女罹患不明疾病，無法言語，只能在地上爬行，另1兒長期臥病在床，先生雖然沒病，卻沒有體力工作，全家收入僅靠詹婦撿拾資源回收變賣，辛苦照顧全家4口一輩子，但卻毫無怨尤，霧峰警分局長李建興得知後，對詹婦深感佩服，也號召外界給予關懷，希望暫度難關。

大里分駐所警員王珏查察勤區時，在德芳路二段發現這戶貧困人家，一進門，就看到50多歲的一男一女在地上爬行，無法言語，另一男子躺在床上，嘴巴微張，疑似有精神方面疾病，3個兒女的父親則是在家，家裡的經濟來源全靠77歲的老母親，母親正在外面撿回收，變賣回收後才回來照料家人。

李建興得知後，邀集警友辦事處主任戴儲賢，帶著秘書室主任曹振展、大里分駐所所長呂禹澄及警員王珏前往慰問，並致贈急難救助金及民生必需品，期盼能稍解該家庭燃眉之急，感受到社會溫暖，擁有正向力量面對生活困境。

李建興表示，詹婦不因兒女患有不明疾病而意志消沉、怨天尤人，獨自承擔家中經濟重擔，對待兒女不離不棄、照顧家庭無微不至，令人感佩，也希望小小舉動能拋磚引玉，使更多社會慈善資源能協助他們，協助度過難關。