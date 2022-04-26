上海43歲防疫志工「過勞死」！身分驚人　網淚嘆：損失太大了

▲志願者孟慶功突發疾病離世。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海閔行區莘莊工業區的防疫義工孟慶功因勞累過度突發疾病，搶救無效逝世。陸媒報導稱，他自3月中旬以來，一直致力於社區的志願活動，其生前為中國商用飛機有限責任公司某機型的副總設計師，同時是中國商飛複合材料中心副主任。網友淚嘆，「損失太大了，他本來可以在其工作崗位和專業領域做更好、更重要的貢獻。」

據《澎湃新聞》報導，4月25日上午，網上流傳出一張微信群組截圖，截圖上寫道，「各位鄰居、志願者們：小區志願者、三片區負責人孟慶功同志4月24日21時許，因勞累過度突發疾病，搶救無效，離開了我們。孟慶功同志自3月中旬以來，一直致力於小區的志願活動，對孟慶功同志的離開，我們致以沉重的哀悼，對孟慶功同志的家屬表示誠摯的慰問。」

報導指，孟慶功24日在家突發心肌梗塞，然後馬上就去了醫院，妻子陪同到醫院急救，但搶救無效死亡。莘莊工業區負責人回應，「上海本波疫情以來，孟慶功自發加入志願者團隊幫忙做一些工作，志願者也確實是比較辛苦，他突發疾病不幸離世，大家都感到很痛心。」

孟慶功今年43歲，是中國商用飛機有限責任公司的一名型號副總設計師，在2014至2015年獲優秀黨務工作者榮譽稱號。