南投+17！婦人桃園探親染疫...傳家族5人　5歲曾孫女也確診

▲南投縣今天新增17例新冠肺炎確診個案，相關公共足跡處進行清消（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布17例確診個案，其中3例為外縣市，個案已轉回當地衛生局；縣府衛生局表示，中央疫情指揮中心昨日公布下列防疫新措施：即日起不再公布確診案號及足跡史，並自今天起實施「重點疫調」，以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者。

衛生局長陳南松表示，今天感染確診個案8例疑為家庭感染、計有2個家族，其中信義鄉某家族確診5例，經追溯密切接觸史，發現其感染源來自該家族一位77歲老婦日前至桃園探親返回本縣，假日時親友家庭聚會致染疫，年紀最小的為5歲曾孫女，匡列密切接觸者共20人，其中4人PCR陽性確診。

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另一家庭感染則確診3例，為親友烤肉、聚餐、唱歌，因同餐、共食及娛樂活動時無法戴好口罩，彼此近距離接觸且邊吃飯邊聊天，因此染疫，皆已收治醫院、集中檢疫所及居家隔離。

其他確診個案方面，有3例疑為職場感染，1例疑為宴客時接觸花蓮縣確診個案，2例其他感染源。

衛生局提醒，家庭感染常見於聚餐、聚會、近距離聊天、唱歌等，民眾若非必要，請勿與非特定對象一起共食共餐及脫口罩聊天，儘量利用通訊視訊問安的方式進行，暫時不參加公共場所聚會、聚餐活動及跨縣市外出旅遊，也避免至人口密集密閉場所，將有助於減少發生家庭感染的風險。