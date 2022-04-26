陸「首都保衛戰」新訊號　東西城大普篩、全市建議居家辦公

▲北京今起動員東、西城大普篩。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

上海疫情還沒解除，大陸官方進入最後「首都保衛戰」，北京市政府宣布從今（26日）起東城西城等11個區域人員開展三輪核酸檢測，所有公家機關、公司行號建議改成遠距居家上班，朝陽區已經進入全區「靜止封控」。外界分析，依照目前實行防疫政策只要在兩週內成功守住，等於保住整個大北京。

綜合陸媒報導指出，北京市疫情防控中心首先提醒三大事項，市民近期非必要不出京，就地過節；26日起各單位各企業適當下調到崗率，鼓勵遠程居家等彈性辦公；目前傳播鏈條流調管控到位，新增病例在管控範圍之內。

針對面臨不確定性風險，北京市政府新聞發言人徐和建也強調「目前傳播鏈條流調管控到位，防控措施跟進到位，新增病例在管控範圍之內，首都疫情防控到了關鍵時刻。」

他提醒市民，近期非必要不出京，就地過節，減少不必要的聚餐聚會，與病例活動軌跡有交集人員、接到健康寶彈窗提示人員請立即向社區單位報告。

▲漸少人員流動，北京市政府建議改遠距居家上班。（圖／路透社）

官方也釋出最關鍵訊號，呼籲各單位各企業依照現實考量，降低到公司上班的人數。「鼓勵遠程居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。」

北京市文化和旅遊局24日向各區級文旅部門、市文化執法總隊發出通知，根據首都疫情防控需要，自即日起，在全市範圍內暫停北京市旅行社經營市民「在京團隊旅遊」業務。其他文藝演出、體育賽事、展銷促銷、各類賓館酒店從緊控制會議、培訓、論壇等聚集性活動也配合疫情全部暫停。

除了大量減少人員流動，在堅持動態清零總方針之下，朝陽區及周邊區域開展大規模核酸檢測，目前所有感染者均在管控範圍，區域核酸檢測已出結果均為陰性。

北京政府加大力度，進一步擴大區域篩查範圍，從26日到30日，對東城、西城、海澱、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區域人員開展三輪核酸檢測。