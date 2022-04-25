直擊／北京4天激增逾40例　篩檢站現「超長人龍」大爺嘆沒在怕的

記者蔡儀潔／北京報導

北京疫情升溫，自22日以來，連續4天新增病例超過40例，其中朝陽區作為疫情重災區，今（25）日起展開3輪全區篩檢。記者今早到一處位於辦公大樓附近的篩檢站，現場8時許便有不少人排隊，10時隊伍已經看不到盡頭。

▲北京朝陽區展開3次核酸檢測，現場排起了長龍。（圖／記者蔡儀潔攝）

為阻斷疫情傳播，朝陽區今日起對生活、工作在朝陽的人員進行核酸檢測，分別於25日、27日、29日進行。記者今早到SOHO尚都辦公區的免費核酸檢測站，現場有3個採樣檯，主要採取咽拭子方式，居民攜帶身份證即可進行檢測。

▲現場有民眾穿著工作服來排隊。（圖／記者蔡儀潔攝）

現場約8時許便有不少人開始排隊，隨著時間推進，愈來愈多市民到場，約10時已經排起來長長人龍，秩序良好，不過未嚴格遵守社交距離規定。

另外，朝陽區不少公司規定，員工在上班前必須接受核酸檢測。記者在現場看到，有些市民穿著工作服排隊，有保全人員、頭戴一次性帽子的廚房工作者以及年輕上班族等。

▲現場未保持安全距離，秩序良好。（圖／記者蔡儀潔攝）

一名50多歲的大爺8時許就來排隊，稱自己在附近的大樓工作，按照要求過來做檢測，「不做不行呀...。」對於長長人龍，他直言「這不算人多了」，之前有一次排了10條道。

雖然病例持續上升，但大爺表示並不擔心，相信政府能控制好，家裏也沒有買物資囤貨，「北京物資充足得很呢！」記者在附近另一處核酸篩檢站看到，現場依然是排起長長人龍。

▲穿著防護服的工作人員在維持秩序。（圖／記者蔡儀潔攝）

據北京通報，24日再度新增20例本土感染病例，分別是14例確診和5例無症狀患者，無新增疑似病例；新增1例境外輸入確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。官方指出，朝陽區近期突發數起疫情，呈現傳播隱匿、傳染性強、發展速度快等特點。潘家園街道松榆里社區近14天內，累計報告6例本土確診病例，因此被劃定為高風險地區。

因疫情爆發，多個行業暫時運營，例如體育校外培訓機構的線下培訓活動被喊卡。當局24日指出，抗擊疫情過程中，難免會遇到停業停工，對在朝陽轄區內的服務型企業員工，保險給予每人每天100元（人民幣，下同）賠償，最高賠償期限21天，每家企業每次停業事故累計最高可賠償10萬元。目前，本輪疫情涉及區域的停業商戶和員工，均可享受理賠服務。