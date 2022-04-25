北京超市湧囤貨潮「雞蛋11點售罄」　店員忙翻：不夠就把我賣了

▲北京東城區一處超市。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

隨著疫情升溫，上海封城下買菜難、缺物資的問題，令北京民眾也緊張起來，24日晚間各大超市擠滿搶購人潮，當局強調供應充足。記者今（25）日到東城區一處大型超市發現，人流約是週末的2倍，工作人員馬不停蹄地補貨，最搶手的雞蛋於早上11時便全部賣完。

北京東城區的一處連鎖超市在週一下午湧入大批民眾，記者在現場發現，來購物的多為大爺大媽，幾乎都聚集在生鮮蔬果區。他們俐落地拿著保鮮袋，在蔬菜攤前認真挑選，每個人的購物車都塞滿滿，除了有綠葉菜外，還有白蘿蔔、洋蔥等耐放食物。

▲工作人員忙著補貨以應對民眾採購需求。（圖／記者蔡儀潔攝）

為了應對激增的顧客需求，工作人員像陀螺般不停取貨、補貨，提著大袋將倉庫內的蔬菜倒在貨架上。當被問及還有沒有胡蘿蔔時，一名男店員從蕃薯堆中挖出5條，無奈說，現在就剩5個了，娃娃菜也已經賣完，最熱門的雞蛋更是上午11點就被搶空，只能「明日請早」。

▲▼ 散裝大米和部分青菜已經賣完。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於供應是否充足，男店員打包票，「我們店長說了，貨源必須充足，不然就要把我放在架子上賣了。」逗得周圍大媽一陣歡笑。因結帳均為電子自助式，一位女工作人員要顧4個櫃檯，忙得幾乎腳不離地，一位在排隊的大爺在旁嘀咕「搶菜嚕...搶菜嚕」。

▲網路流傳的段子形容北京囤貨意識強烈。（圖／翻攝自微博）

除實體超市買氣熱烈外，美團等網路APP訂購平台上，生鮮蔬果也因太多人購買而下架。不過年輕群體相對沒有那麼恐慌，一名在朝陽區工作的台青小安表示，昨晚在網路上看到很多人在搶菜，不少人擔心會像上海一樣，不過自己認為不會，因為北京防控更嚴更有效率。

在網路公司上班的小青則認為還是要囤貨，食物倒不是第一需要，相信政府在糧食調配上不會出現上海的情況，主要是囤足衛生棉、衛生紙這類生活用品，「這個年代囤一點在家裡一定沒錯。」

北京此輪疫情升溫快，4天便有超過40例個案，當局24日指出，涉及多條傳播鏈，續發和隱匿傳播風險高，形勢嚴峻，「隨著排查力度加大，未來還將發現續發病例。」

隨著封控區和管控區增多，開始有市民恐慌，湧入各大超市囤物資。位於朝陽區惠新苑社區的物美超市因客流比平時多了5倍，昨晚決定延長營業時間。總經理張傳濤向《北京日報》表示，顧客主要購買米麵糧油、罐頭等，光糧油的銷量就達到平時的500%，菜蛋禽類商品比平時多了1倍。

為了穩定人心，北京市商務局副局長趙衛東24日特別強調，近期監測，目前全市生活必需品市場貨源供應充足，交易正常。官方印製物資保障通知，許多北京多家大型連鎖超市配合備貨，至少準備三倍以上貨源，部分業者採取24小時供貨，確保首都物資穩定。