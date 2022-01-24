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物品夾帶新冠病毒！　陸多地要求國際包裹收件人做檢測

▲▼ 江蘇淮安市市郵政速遞物流公司。（圖／CFP）

▲江蘇淮安市市郵政速遞物流公司。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠變種病毒傳播力高，大陸北京、珠海市、深圳市三地的流調溯源都顯示，確診病例可能經由境外物品感染病毒。為避免因國際包裹導致的「物傳人」傳播風險，大陸多地推出相關防控措施，例如要求收件人做核酸檢測。

據《中新經緯》報導，大陸多地發布國際包裹相關疫情防控措施。據不完全統計，北京、廣東、河北、天津、海南、太原等地均實行防範措施。其中廣東省要求國際郵件快件消毒過程應全程監控，完成消毒的應在包裝上粘貼已消毒的標識，同時廣東多地要求收到國際郵件快件後，需要收件人進行核酸檢測。

深圳市表示，近期收到國際包裹快件的深圳市民，請在3天內完成一次核酸檢測。廣州市也要求，20日起進境郵件快件收件人員，請自收件後第3天至第7天，完成1次核酸檢測。

另外，河北則提出，加強國際郵件快件和冷鏈物品的消殺、通風、建立數據庫、追蹤溯源等工作。天津提及，嚴格分隔作業區域，確保內外不交叉，堅決做到閉環管理。

▲▼新冠病毒,新冠疫情,大陸疫情,北京疫情。（圖／視覺中國）

▲北京疫情持續擴散。（圖／視覺中國）

在發生多次國際包裹核酸檢測陽性後，大陸多地安排加強消殺、通風等工作，例如武漢要求一件國際包裹的跨國之旅，至少要經歷4次以上消毒；深圳則是從國際郵件運輸車進場，到交送國內作業處理，國際郵件要經過4次消毒、六面消殺、30分鐘消毒悶殺，「雙24小時」靜置等。

對於大陸國內物流公司的消殺措施，京東表示，其設立專門的疫情防控小組，在包括進口貨物以內的商品入庫及出庫的所有環節，以及庫房及園區各區域、相關場地、設備、包裹運輸車輛等場景，均執行嚴格全面的消殺工作。

據物流公司菜鳥方面介紹，在保稅倉內，菜鳥對港車安排專人使用消毒液進行消殺，部分區域按屬地政府要求請有資質的供應商對港車來貨進行消毒液消殺處理；部分區域按屬地政府要求指定專人和專門區域進行港車卸貨，對接觸港車貨物人員進行健康檢測和定期核酸檢測。

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