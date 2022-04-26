女兒生病！婆婆堅持改名轉運「最中意嬌蘭」　人妻傻：顛倒唸唸看

▲婆婆堅持要替孫女「改名轉運」。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者謝欣辰／綜合報導

在民俗信仰中，有些人相信「換個名字」可以幫助改運。有位網友在《匿名公社》表示，婆婆堅持想為自己女兒改名轉運，結果花錢算出來的名字「爛到連公公都看不下去」，讓原PO相當傻眼。

原PO表示，因為女兒出生後常常生病，而婆婆不知道是聽誰說，認為生病的原因是因為「原本的姓名跟本命犯沖」，所以堅持要為原PO女兒改名轉運，於是就花了2萬塊請老師算，結果算命老師竟然強調，「中間一定要用嬌字，名字尾部還要是花，這樣才會合，命才順」。

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於是老師就算了「嬌蘭、嬌蓮、嬌荷、嬌櫻、嬌棉」讓大家選，原PO愣住，「這些名字爛到連我公公都看不下去」，但婆婆卻說「很好聽有氣質」，而且如果不改名「2萬就白花了」，原PO老公氣到想直接還婆婆2萬，要她不要再干涉了，沒想到婆婆就跑去跟原PO抱怨，「她很喜歡嬌蘭這個名字，一直問我意見」，原PO忍不住直接反問婆婆，「媽，妳把嬌蘭顛倒唸唸看」。

結果婆婆聽完3秒，就摸摸鼻子閉嘴了，原PO無奈，「這麼簡單的事情還要我點破，活到55歲了腦袋都沒在用的嗎？」貼文一出，網友們紛紛回應，「我覺得改名字如果有用，那大家都是有錢人了」，「笑死」，「看到那些名字忍不住笑噴」，「2萬還不如買吃的，補補孫女的身體還比較有意義」，「原PO神回，我噴笑」，「老人家觀念真的很無言，還好公公和老公開明」。