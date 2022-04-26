多按3穴道！醫生網紅授4招「快速提升免疫力」　喝無糖綠也行

▲77老大分享四招快速提高免疫力的方法。（圖／翻攝自YouTube／77老大）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在本土疫情大爆發，指揮官陳時中也坦言，要做好高峰達10萬例的準備，但許多人仍難免緊張，提高了自主防疫意識。醫生網紅「77老大」認為，預防新冠肺炎最好的辦法，除了打疫苗之外，就是提升自己的免疫力，日前便在YouTube頻道分享四招快速提高免疫力的方法，「學起來，讓我們一起渡過這次的難關！」

77老大擁有中西醫執照，出身醫生世家，在疫情期間經常在YouTube頻道上傳「77防疫小教室」系列影片，他25日就分享四招提高免疫力的方法。首先第一招是靠「食物」，77老大指出，有5種食物可以增強身體裡的「軍隊」，一天可以選擇吃個3種，而且很多超市都有在賣，取得相當容易，包括柑橘類與奇異果、花椰菜、薑、杏仁枸杞與堅果、無糖綠茶。

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▲77老大建議可以多按摩這三個穴位。（圖／翻攝自YouTube／77老大）

再來是「中藥茶飲」，77老大分享一款養氣、顧氣、補血的「居家保健茶」，只要準備黃耆5克、麥冬5克、五味子5克、紅棗3克、枸杞3克，把藥材稍微沖洗一下，用600毫升的水煮滾，再用小火煮5分鐘；或者直接把材料丟進保溫瓶，再以滾水悶泡30分鐘，常溫或喝熱的都行。

第三招是「穴道按摩」，77老大建議可以多按「足三里」、「關元穴」及「湧泉穴」，這三個穴道可以調理脾胃、補腎顧陽。最後一招則是「居家運動」，畢竟每一次運動流汗，都是在增加新陳代謝、訓練肌肉、提高保護力，所以運動的重要性不亞於好好洗手、戴口罩，只要每天運動30分鐘以上，免疫力絕對會增加。