　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國秘書長會晤土耳其總統　重申盡快止戰是共同目標

 ▲▼聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會晤土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國秘書長古特雷斯會晤土耳其總統艾爾段。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡26日專電

烏克蘭戰事進入第3個月，聯合國秘書長古特瑞斯昨天與土耳其總統艾爾段會面，兩人強調透過人道走廊撤離平民的迫切需求，並重申盡快結束戰事的共同目標。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天於土耳其首都安卡拉與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面。聯合國（UN）會後發布聲明表示，兩人強調透過人道走廊有效撤離平民，及向受影響社區提供亟需援助的迫切需求。

古特瑞斯表示支持土耳其「正就烏克蘭戰爭進行的外交努力」，並指出他與艾爾段「同意持續聯繫，以跟進推動中的倡議」。古特瑞斯今天將前往莫斯科與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，28日轉往基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，聲稱目的是使烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」。西方對俄國實施全面制裁，盼藉此結束已奪去數千人性命、迫使數百萬名烏克蘭人離開家園的戰爭。

與烏克蘭及俄羅斯都交好的土耳其持續居中斡旋試圖終結戰爭，不僅主持烏、俄代表團在伊斯坦堡會談，更在南部度假勝地安塔利亞（Antalya）主辦俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）的高峰會，這是自開戰打以來，交戰方高階官員的首次會晤。

土耳其總統府通訊署日前聲明，艾爾段24日與澤倫斯基通話，討論烏俄戰爭最新發展及談判進程。

艾爾段向澤倫斯基強調，土耳其願意在談判過程中給予調解等所有支持；烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）局勢日益惡化，必須確保當地平民撤離。此外，土耳其原則上願意成為烏克蘭安全的擔保方。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
小三「乾妹妹」！人夫潤滑液助興　正宮狂問：他到底行不行
快訊／林昶佐助理快篩陽性！　辦公室緊急居家上班
拍18禁揉胸片引暴動　女偶像閃電結婚！
一圖懂「居家照護、隔離、檢疫」　都在家卻差很大
ET民調／卸指揮官選北市？　陳時中最新支持度出爐
快訊／「大發壹號」遭撞沉船！　9人落海損失7000萬
徐凱希爆「感冒沒戴口罩」　害4藝人染疫！經紀人回應
快訊／3＋4上路首日　蔡英文1500視察疫情指揮中心
35檔金融股股利出爐！15檔殖利率5%起跳　最高衝破11%
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克敲定440億美元收購推特！　億萬富翁收購媒體早有先例

馬斯克收購推特「員工炸鍋了」　執行長保證：6個月內不裁員

烏東小鎮戰火下「慘淪鬼城」空拍畫面曝　只剩一片焦黑廢墟

聯合國秘書長會晤土耳其總統　重申盡快止戰是共同目標

美防長：希望俄羅斯軍力被削弱到無法重建

北約軍援烏克蘭　俄外長嗆：實質上向俄羅斯宣戰

美國務院批准　對烏克蘭出售48億元「非常規彈藥」

英對烏克蘭所有貨品免除關稅　擴大對俄出口禁令

63歲狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

馬斯克買推特扭轉美股！　道瓊逆勢收高238點

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

金曲歌王Leo王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

馬斯克敲定440億美元收購推特！　億萬富翁收購媒體早有先例

馬斯克收購推特「員工炸鍋了」　執行長保證：6個月內不裁員

烏東小鎮戰火下「慘淪鬼城」空拍畫面曝　只剩一片焦黑廢墟

聯合國秘書長會晤土耳其總統　重申盡快止戰是共同目標

美防長：希望俄羅斯軍力被削弱到無法重建

北約軍援烏克蘭　俄外長嗆：實質上向俄羅斯宣戰

美國務院批准　對烏克蘭出售48億元「非常規彈藥」

英對烏克蘭所有貨品免除關稅　擴大對俄出口禁令

63歲狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

馬斯克買推特扭轉美股！　道瓊逆勢收高238點

獨／大學首例！國北教大申請遠距教學到學期末「原因曝光」

馬路上有人倒臥！屏東醉男開門下車被誤認丟包　駕駛喊冤

上海43歲防疫志工「過勞死」！身分驚人　網淚嘆：損失太大了

婆婆頻借錢「從沒還過」人妻哭求助　網見1句話風向逆轉：你很扯

裝潢+家電「預算抓50萬」能達成？　過來人揭1方法：省很多

林志潔／高層無罪卻重罰基層公務員　貪污罪的詭異現象

遠離人群避疫情、親近大自然要留意　醫籲施打疫苗遠離威脅

溫馨五月天　黃偉哲邀請「感謝郵您」祝福傳情！

今天衝了！手搖飲限時5天「6款純茶買1送1」　 這系列還免費加料

快訊／林昶佐國會助理快篩陽性　辦公室緊急採居家上班

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

國際熱門新聞

日本疑現首例兒童不明肝炎！歐美通報169例

董事會點頭！　馬斯克成功收購推特

俄軍宣布停火　讓平民撤出馬力波

灰熊「看錯指令」狂咬10秒　殺死馴獸師

英媒：IG帳號「被盜了卻不知道」2徵兆曝光

4月女嬰確診1小時過世　母悲痛：白天還在玩

狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

馬斯克收購成功！　推特股價大漲6%

北韓舉行建軍90週年閱兵　可能展示新武器

FDA批准　28天以上幼童可服瑞德西韋

馬斯克買推特扭轉美股！　道瓊逆勢收高238點

國際刑事法院加入歐盟　調查俄軍在烏克蘭罪行

美國務院批准　對烏出售48億元「非常規彈藥」

北約軍援烏　俄外長：實質上向俄羅斯宣戰

更多熱門

相關新聞

聯合國秘書長下週見普丁、澤倫斯基！

聯合國秘書長下週見普丁、澤倫斯基！

聯合國20日稱，已向俄國總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基提出邀請，希望分別在各自的首都與兩人會面。聯合國稍早宣布，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將於4月26日前往莫斯科會見普丁，並在2天後的28日前往烏克蘭會見澤倫斯基。

聯合國提議　與普丁及澤倫斯基分別會面

聯合國提議　與普丁及澤倫斯基分別會面

川普勸1句話！澤倫斯基傻眼滿臉問號

川普勸1句話！澤倫斯基傻眼滿臉問號

極右派燒可蘭經　土耳其怒喊對抗伊斯蘭恐懼症

極右派燒可蘭經　土耳其怒喊對抗伊斯蘭恐懼症

土耳其發起軍事行動　打擊伊拉克北部庫德族

土耳其發起軍事行動　打擊伊拉克北部庫德族

關鍵字：

聯合國土耳其Antonio GuterresRecep Tayyip Erdogan

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

第一眼先看到火、手還是刀？

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

雲林男陳屍車內一個月　施工才被發現

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面