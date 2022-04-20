極右派燒可蘭經　土耳其厲聲譴責籲抗伊斯蘭恐懼症

▲瑞典極右派暴徒焚燒可蘭經，點燃伊斯蘭世界怒火。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電

一名極右派政客近日在瑞典公開燒毀可蘭經，土耳其對此強烈譴責及呼籲所有國家採取必要措施對抗伊斯蘭恐懼症。伊拉克外交部已就此事件召見瑞典代辦，瑞典駐伊朗大使館前也出現抗議人潮。

丹麥極右派政黨「強硬路線」（Hard Line）黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）打算參加9月的瑞典國會選舉，但目前尚無足夠數量的簽名確保參選資格，因此他近日在瑞典「巡迴」，四處訪問擁有大量穆斯林人口的社區，並在當地刻意公開燒毀可蘭經。

「攻擊清真寺、焚燒可蘭經與言論自由一點關係都沒有。」土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlüt Çavuşoğlu）今天與匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）舉行聯合記者會時提到這起事件，並稱這種「新納粹運動使伊斯蘭恐懼症加劇」。

土耳其外交部昨天發布聲明表示，在神聖的齋戒月，「我們再次以最強烈的措辭譴責世界各地針對伊斯蘭教、穆斯林、可蘭經及禮拜場所的攻擊及挑釁」。

土耳其外交部說，在瑞典對可蘭經的惡意攻擊顯示，外界還未學到過去的教訓；在防止仇視伊斯蘭及種族主義挑釁行為方面，仍有猶豫不決的狀況；以言論自由當幌子，公然容忍仇恨犯罪。

土耳其外交部指出，土耳其將持續對抗由仇視伊斯蘭及種族主義心態構成的威脅。土耳其呼籲所有國家及國際組織採取必要措施對抗伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）及種族主義。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）昨天也推文抨擊焚燒可蘭經事件及助長種族主義的心態。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，伊拉克外交部17日就相關事件召見瑞典代辦；伊朗數十名學生昨天赴瑞典大使館前抗議，高呼「侮辱可蘭經的人須受譴責！」。

帕魯丹的激進示威引發瑞典多處爆發警方與反示威民眾之間的衝突。每日晨報指出，瑞典第3大城馬爾默（Malmo）、東部城市諾庫平（Norrkoping）、南部揚戈平市（Jonkoping）及首都斯德哥爾摩都見衝突，造成125輛警車受損，34名警員受傷。