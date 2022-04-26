居隔3+4與會專家曝內幕　疫情高峰將至「2件事最憂心」

記者黃翊婷／綜合報導

居隔「3+4」新制今（26日）起上路，已居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離。不過，一名參與25日會議討論的專家透露，之所以會同意新政策，是因為國內疫情將達到高峰，可能會造成人力以及醫療量能不足。

▲本土疫情仍未趨緩。圖為刑事局進行全面清潔消毒。（資料照／記者邱中岳翻攝）

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目前國內約有8.7萬人仍在進行居家隔離，指揮中心25日經開會決議，縮短居隔為「3+4」，目前已居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離，另外，疫調也將簡化，確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸對象，為密切接觸者，包含同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事（以九宮格方式認定），同時不再公布確診足跡。消息傳開後，引發社會各界正反意見議論。

根據《聯合新聞網》報導，一名參與25日會議討論的專家透露，由於指揮中心預估國內疫情即將達到高峰，憂心可能會造成人力以及醫療量能不足，所以只能同意新政策的方向。

▲居隔3+4方案自今日（26日）起開始實施。（圖／指揮中心提供）

前台大感染科醫師林氏璧25日也在臉書PO文分析，中央將居隔天數縮短至3天「有點太衝了」，現階段應為5至7天較為合適，而距離確診高峰越來越近，希望還沒打滿疫苗的民眾，特別是一劑都還沒打的長者，「我真的勸您要再仔細重新考慮。」因為時空環境已經不同了，Omicron傳染力極高，要重新做風險評估，沒事盡量別去醫院，一方面群聚，另一方面也有可能增加醫護人員負擔。

不過，對於同意居隔3+4一事，指揮中心指揮官陳時中表示，25日上午和地方政府開會討論衡量可行性，有些縣市希望能更積極把強制隔離幾乎都取消，但指揮中心沒有這樣做，隔離3天是抓國際研究潛伏期都是2.9至3.1天進行衡量，這時候大部分在第3天或第4天開始出門快篩，發病比例被驗出的可能性超過8成，加上後續每天都驗，根據國衛院的研究和計算，連驗3天可排除大部分往外傳播的可能性。

至於什麼是居隔3+4，陳時中說明，3+4方案自第0天起均須完成居家隔離，在家中以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，也可搭大眾交通運輸工具，外出全程配戴口罩，但禁止到餐廳用餐、聚餐、聚會，前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

陳時中補充道，外出不包括到學校上課，因為專家認為上課風險相對高，因此在自主防疫期間，雖然沒有強制居家隔離，但還是以不到學校上課為原則。此外，境外移入也不適用3+4方案，目前檢疫仍維持10+7，主要是為了嚴密監測國外變異株的情況，例如觀察Omicron是否已有突變。