雙北醫院快擠爆！白天到黑夜採檢人潮曝　醫籲2類人別來

記者陳俊宏／綜合報導

25日新增5108例本土確診，許多民眾怕染疫都到醫院採檢PCR。對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，從白天到黑夜，醫院充滿排隊採檢人潮，排隊民眾不斷抱怨，與病毒共存真的沒那麼輕鬆。急診主任醫師白永嘉也說，雙北的醫院都快被擠爆，無家人確診或無症狀民眾，不要因為恐慌擠來急診篩檢好嗎？把醫療資源留給最需要的人！

▲▼醫院白天和夜晚都是排隊採檢人潮。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



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蘇一峰在臉書貼出兩張照片，只見白天和夜晚都是排隊採檢人潮。他說，半夜隔離病房急收入喘起來的確診病人，本來想請急診櫃檯幫忙，急診回應目前忙爆了，半夜急診還有十幾個民眾等待篩檢處理，而一般人只能到急診採檢PCR。

白永嘉也在臉書呼籲，急診每天都有很多中重症病人心肌梗塞、敗血性休克、重大外傷、急性呼吸衰竭、突然意識不清，無家人確診或無症狀民眾，不要因為恐慌擠來急診篩檢好嗎？把醫療資源留給最需要的人！

白永嘉說，雙北的醫院都快被擠爆，各縣市應該也都差不多。他並分享急診醫學會呼籲民眾的4點就醫指引：

1、無接觸史且無症狀之民眾：無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。

2、無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾：用家用快篩自我檢測。若陽性，依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

3、有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾：請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

4、出現新冠病毒中重症警示症狀之民眾，請立即至急診就醫。

▼台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝台灣急診醫學會臉書）