王國材喊話台鐵工會「別用抗爭方式」　曝51可能有機動加開車

▲王國材表示，跟工會溝通後51可能會有機動加開列車。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，致當天列車全部停駛，交通部長王國材今（25日）到台北車站視察51台鐵工會不加班應變整備情況透露，這幾天已陸續邀司機員等人溝通，也許會有「機動加開列車」可能，期待他們把門打開，理性共同討論台鐵未來，而不是用抗爭方式。

王國也表示，看了今台北站演練所有流程給予肯定，但還是要呼籲「整個疏運計畫是備而不用」，離51還有一些時間，有開始約台鐵工會，尤其司機員部分，了解他們對公司化疑慮，用積極面討論。

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王國材提到，台鐵網頁都有公告退票，目前票剩8000張，51表定班表是「全部停駛」，但有無臨時班表可能，會看這幾天跟司機員溝通狀況並視情況公布，最壞就是應變計畫全部終止。

▲王國材強調，若退回公司化只會遙遙無期。（圖／記者許展溢攝）



至於機動加開車可能，王國材重申，現在已在約工會理事長等人來討論，到底今天不開車理由是什麼？如果公司化院版、工會版，2個版本都已到立院，現階段就是針對「條文討論」，答案合理可接受，但要求退回，只會遙遙無期。

王國材說，公司化落實安全營運，一直期待台鐵有嶄新開始，尤其這幾年有些狀況讓民眾不信任，大家也沒光榮感，盼一起敞開心胸，不管對員工、民眾和對社會都是好的方向，以理性討論公司化未來，「而不是用抗爭來表達，又將公司化退回遙遙無期。」