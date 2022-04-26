居隔3+4今上路「學生這天才能到校」　5QA一次看

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心25日公布縮短居隔為「3+4」，並自今日（26日）起實施，目前已居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離；不過，指揮官陳時中表示，第4天快篩陰性者不能聚餐或到餐廳內用，也不建議到學校上課。也就是說，如果是被居隔的學生，最快要等到解隔離的隔天，也就是第8天才能回到學校上課，對此，《ETtoday新聞雲》以台北市為例，整理出5大QA供學生及家長們參考。

▲台北市各所國小仍維持實體到校上課。（資料照／記者湯興漢攝）

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Q1：台北市停課標準為何？哪些人會被匡列？

A1：台北市根據教育部新停課指引調整停課標準，各級學校若有確診個案，1班有1位則該班停課10天；若確診者或密切接觸者班級超過全校3分之1或超過10班，則全校停課；停課天數視需求決定。

較為特殊的是，由於幼兒園的活動班級界限不明顯，容易混班接觸而且共用區域多，因此，若1園出現1位師生確診，疫調結果全園師生均為密切接觸者，全園停課10天。

至於匡列對象，台北市長柯文哲表示，學校部分就是匡列同班同學，高中以下學校為同班同學，大學以上為跑班的密切接觸同學。

▼▲台北市各級學校停課標準以及匡列對象表。（圖／台北市政府提供）

Q2：若有跨班活動或社團活動該怎麼辦？

A2：台北市教育局表示，各校辦理活動時，應加強各項防疫措施，避免可能的感染，以期在防疫之餘，也能保障學生的學習權益，例如全校性或學年性的集會活動，應優先調整透過線上或班級轉播等方式進行；課後照顧班、課後社團、校隊訓練等，在配戴口罩的原則下可以繼續辦理，但因應疫調作業需要，學校得安排固定座位進行，並留存學生座位表備用。

另外，屬於動態性社團或體育課程，也請學校維持社交距離進行課程安排，並以配戴口罩方式進行，儘量以固定分組或分隊方式進行，相關器材於轉換使用前應先消毒，游泳課程則仍暫緩。

Q3：0至12歲兒童居隔，家長要怎麼照顧？

A3：台北市教育局說明，0至6歲學齡前幼童必須由一名家長陪同居家隔離，家長會收到居家隔離通知書，和孩子一起進行隔離及解隔。

而6到12歲國小學童有2個多元選擇，選擇1「陪同居家隔離」，家長（或照顧者）陪同照顧，家長會收到居家隔離通知書，和學童一起隔離及解隔。

選擇2「在家照顧不接觸」，若家裡有一人一室的獨立空間，學生自己在房間隔離，家長可以選擇由輪流陪伴，如此不用指定一名居家隔離者，家長外出也不會受到限制。

▲居隔「3+4」方案說明。（圖／指揮中心提供）

Q4：教師須打滿3劑疫苗嗎？校外人士可否進入校園？

A4：教育部已發函給各級學校，表示為了提高校園工作人員的健康管理，要求自5月9日起，須打滿3劑疫苗才能入校；若曾確診，持有3個月內解隔通知書，則可暫免疫苗接種證明；若是經醫師評估不適合打疫苗者，必須每週做一次快篩。

至於校外人士能否進入校園，台北市教育局坦言，校外人士入校均要完成2劑疫苗接種，但原則上家長及訪客如果沒有必要，還是不要入校比較好。

Q5：小學生何時才能打疫苗？

A5：教育部25日表示，國小預計最快5月2日就能安排校園接種新冠疫苗，到時會請各縣市預留時間，讓家長可以先諮詢或評估後，再決定是否讓孩子接種疫苗。