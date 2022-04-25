淚目！保母住電話亭5天「腳都直不起來」 老家醫療隊上海神救援

記者魏有德／綜合報導

一名來自安徽宣城的保母在上海工作，由於她和雇主一同感染新冠肺炎，同時住進方艙醫院安置觀察。不過，保母檢測陽轉陰後先離開方艙，無法回到原來居住的小區，只能委身在路邊的電話亭內度日，住了5天連「腳都直不起來」。安徽老家的「藍天救援隊」剛好在上海支援，得知消息後，隨即前往將她接走，讓保母可以在老鄉開的賓館內安置。

▲來自安徽的一名保母因疫情被困上海黃浦區某電話亭內，被來自家鄉的救援隊救出。（圖／翻攝微博，下同）

據了解，這名保母離開方艙醫院時，雇主還是陽性反應，她在沒法回到原來的小區的情況下，只能不得已找了一家食品店外的電話亭「蝸居」。為解決上廁所的麻煩問題，這名保母每天還得節制飲食，再加上電話亭空間狹小，既不能躺也不能將腿伸直，就這樣一連待了5天。

無奈之下，這名保母像家鄉的家人求助，在家人和家鄉宣城藍天救援隊的幫助下，在上海的救援隊終於找到了在黃浦區某電話亭內「居住」的保母。

面對著呆坐在電話亭內的保母，一名身著隔離服的「藍天救援隊」隊員喊話，「妳要相信，相信老家的政府，晚上堅持一下，不要急啊，電話隨時保持暢通，妳放心啊.....。」

這名保母在看到家鄉的救援隊時，雙手放在胸前感謝，激動到熱淚盈眶。只見救援隊細心的把全套防護服給保母穿上，而當保母被接出來的時候，雙腳也因為彎曲太久而直不起來，最終，救援隊把她接到老鄉開的賓館裡，除了表示感謝，她還哽咽地說著，「終於能睡個好覺了。」

