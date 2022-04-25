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連10天破千！醫吐「前線1情況」破恐慌：致死率比季節性感冒還低

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,至今日(3日)中午圓滿完成任務。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情加劇，本土確診已連10天破千，看著不斷上升的數字，讓國人不禁憂心；然而，急診科美女醫師田知學吐露第一線醫護的情況，直言無須恐慌。這番話安撫不少網友，大家紛紛留言，「感謝所有辛苦的醫護人員」、「穩定人心」。

田知學稍早在臉書發文提到，「大家看到失控上升的數字會恐慌！但有沒有注意到，這一波沒有第一線醫護搬出去住的浪潮？」

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她表示，現在Omicron的致死率，比季節性感冒還低，「我們心中真正恐懼的是什麼？勤洗手、戴口罩、顧好免疫力才是王道。」

▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？（示意圖／美聯社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／美聯社）

對此，網友們十分贊同，直回「感恩醫護人員，謝謝你們」、「不會恐慌，疫苗三劑在一月份就已經打好，口罩、洗手、酒精已成習慣，只希望醫護不要太累，其他病患也能得到照顧」、「謝謝辛苦的第一線醫護人員」、「看到田醫師這麼說真是放心不少」、「謝謝您的說明！大家是怕被匡列」。

不過，也有家長無奈表示，「自己和老公三劑都已打好打滿，現只擔心尚未施打疫苗的小孩」、「恐懼的是小孩停課沒人可以照顧」、「自己不怕，只怕沒打疫苗的小小孩」、「其實真的怕的是，隔離的經濟跟家裡有小小孩的恐懼，畢竟小孩抵抗力...真的不知道確診後會造成什麼影響」。

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