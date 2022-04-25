連10天破千！醫吐「前線1情況」破恐慌：致死率比季節性感冒還低

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情加劇，本土確診已連10天破千，看著不斷上升的數字，讓國人不禁憂心；然而，急診科美女醫師田知學吐露第一線醫護的情況，直言無須恐慌。這番話安撫不少網友，大家紛紛留言，「感謝所有辛苦的醫護人員」、「穩定人心」。

田知學稍早在臉書發文提到，「大家看到失控上升的數字會恐慌！但有沒有注意到，這一波沒有第一線醫護搬出去住的浪潮？」

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她表示，現在Omicron的致死率，比季節性感冒還低，「我們心中真正恐懼的是什麼？勤洗手、戴口罩、顧好免疫力才是王道。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／美聯社）

對此，網友們十分贊同，直回「感恩醫護人員，謝謝你們」、「不會恐慌，疫苗三劑在一月份就已經打好，口罩、洗手、酒精已成習慣，只希望醫護不要太累，其他病患也能得到照顧」、「謝謝辛苦的第一線醫護人員」、「看到田醫師這麼說真是放心不少」、「謝謝您的說明！大家是怕被匡列」。

不過，也有家長無奈表示，「自己和老公三劑都已打好打滿，現只擔心尚未施打疫苗的小孩」、「恐懼的是小孩停課沒人可以照顧」、「自己不怕，只怕沒打疫苗的小小孩」、「其實真的怕的是，隔離的經濟跟家裡有小小孩的恐懼，畢竟小孩抵抗力...真的不知道確診後會造成什麼影響」。

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