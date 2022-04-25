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造園景觀男女組合首次搭檔就奪金　全國技能競賽分區賽南分署30金全國第一　

▲造園景觀職類男女組合蔡佶廷（左）與李庭瑄，首次搭檔就獲得第52屆分區賽金牌，2人比賽時相當專注且合作無間，誓師將在8月全國賽一舉奪牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲造園景觀職類男女組合蔡佶廷（左）與李庭瑄，首次搭檔就獲得第52屆分區賽金牌，2人比賽時相當專注且合作無間，誓師將在8月全國賽一舉奪牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第52屆全國技能競賽北、中、南分區賽，上周末成績揭曉，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署派出的選手勇奪30金36銀36銅43優勝全國第一，其中造園景觀職類男女組合蔡佶廷與李庭瑄，本屆分區賽首次搭檔參賽，且日練12小時，不僅如願獲得金牌，更誓師將在8月全國賽一舉奪牌。

▲造園景觀職類男女組合蔡佶廷（左）與李庭瑄，首次搭檔就獲得第52屆分區賽金牌，2人比賽時相當專注且合作無間，誓師將在8月全國賽一舉奪牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動力發展署副署長鍾錦季，競賽期間也特地南下為選手加油，她表示藉由高強度的競賽可讓選手們互相切磋比拚、測試自己的技能，且近年企業逐漸重視技術人才，學一技之長成為年輕人的熱門選擇，更有助於其職涯發展；雲嘉南分署長劉邦棟也說，南分署的優異表現，不僅是選手與職訓師們犧牲假日與休息時間共同努力的成果，更是對雲嘉南分署培育人才成果的肯定。

本次獲得造園景觀金牌組合的蔡佶廷，因從小就幫忙家中務農，所以對園藝很有興趣，高中亦遵循志願就讀民雄農工園藝科，去年首次參賽就獲優勝挺進全國賽，但卻因場地材質不熟悉而未能完成作品，今年捲頭重來加強訓練，不僅利用寒假時間到校練習，更於賽前一個月每天至少訓練12小時，終於在分區賽一舉奪金再次迎戰全國賽。

而造園景觀女選手李庭瑄，目前也就讀民雄農工園藝科，小時候常跟爸爸開吊車運輸園藝品，感覺女生做造園景觀很酷，所以一頭栽進造園景觀的領域，她笑說「雖然每天要搬磚、鋸木、拌沙漿及打鋼筋等常練到手起水泡，但真正喜歡這樣工作，這些都不是阻礙」，這次奪得金牌除了自己的賣力練習，更感謝職訓師劉耀坤的鼓勵及指導，未來將持續努力，朝國手之路邁進。

▲造園景觀職類男女組合蔡佶廷（左）與李庭瑄，首次搭檔就獲得第52屆分區賽金牌，2人比賽時相當專注且合作無間，誓師將在8月全國賽一舉奪牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟表示，本屆南區共有58個職類983選手參賽，各職類前5名的優勝選手將可參加8月的全國賽，全國賽前3名的選手還能憑成績保送國立科大，已成為技職生的另一種升學管道，本次分署奪牌數蟬聯全國第一，共計145位選手將挺進全國賽，奪金職類包括建築舖面、汽車噴漆、造園景觀、冷凍空調、模具、銲接、漆作裝潢等30個職類，期盼選手們都能沉著應戰並發揮實力，留名全國賽英雄榜。

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