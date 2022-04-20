台南之光全國楷模　黃偉哲嘉勉6位全國模範勞工

▲台南市勞工局長王鑫基祝賀2022年全國模範勞工，並與得獎人合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市黃偉哲20日主持台南市2022年全國模範勞工表揚典禮，由台南市總工會莊監事會召集人名賢、大台南總工會陳副理事長美靜、台南市產業總工會宋理事長照濱、台南市職業總工會王理事長財源及台南市職業工會總工會黃理事長江福帶領6名台南市全國模範勞工得獎者一同拜會黃市長。

黃偉哲市長與當選人合影留念並致贈本市特色紀念品，另頒發「勞工楷模」木匾致贈2022年度全國模範勞工得獎者，肯定其在基層默默犧牲與奉獻，恭賀他們從全國參賽者們中脫穎而出當選全國勞工楷模。2022年度全國模範勞工當選名單如下： 台南市電氣業職業工會蘇竣明先生、台南市木工業職業工會吳冠紳先生、台南市不動產經紀人職業工會張桂芬女士、台南市外燴服務工作人員職業工會蔡裕峰先生、台南市服飾設計職業工會李仁耀先生、統一企業股份有限公司劉家銘先生共6位市民當選。

勞工局王局長表示，本次獲獎的模範勞工來自各行各業，他們在專業領域中默默付出、耕耘，像是職業勞工組獲獎者-吳冠紳先生本身從事木工工作之餘持續精進自身技藝，除了取得裝潢木工職類乙級技術士證、家具木工職類乙級技術士證等多項專業證照證，更在多項競賽中脫穎而出，2017年參與全國職場達人盃技能競賽榮膺「室內裝潢創作職類」第一名、參加台中市2019年促進就業巧聖仙師魯班公獎競賽「裝潢木工職類」達人組殊榮，另外在工作之餘更秉持公益向善的精神，積極參與工會的愛心志工服務，協助市政府推動『住安心、享溫馨弱勢家庭房屋修繕服務計畫』，利用本身的專業技能來幫助弱勢家庭修繕居家住所，來回饋社會，此外也不忘提攜後進，像「提升勞工自主學習計畫」CAD室內設計繪圖班與裝潢木工班的助理教師，輔導超過50位勞工取得技術士證照。

另外，工會領袖組獲獎者李仁耀先生擔任台南市服飾設計職業工會理事長一職，李男積極建構工會教育訓練系統，帶領工會推動勞動力發展署產業人才投資方案，辦理包括「創意服飾打版實務班」、「In染造型創作班」、「服裝實務製作進階班」、「上衣時尚版型班」等，並且參與人才發展品質管理系統(TTQS)訓練機構版獲得2銅2銀優異的成績及參與「2020年國家人才發展獎」榮獲最高榮耀，李男協助整合工會自有場地資源，完善教育訓練體系，促使團隊跳脫傳統工會文化框架，以永續經營、功能導向、技藝傳承、研發創新、循環經濟為核心價值，創造新願景，成為真正落實使工會成為服飾設計發展與辦訓的領導中心。

企（產）業勞工組獲獎者劉家銘先生，任職於統一企業股份有限公司新市廠，該廠是台南市安全衛生登錄家族核心企業，與相關事業單位共組新安樂活安衛家族，將藉由經驗分享、交流，建置專屬的安全衛生交流平台，以大廠帶小廠方式，提升職安衛生業務水平、完善工作環境安全，達成職場減災及促進勞工健康的目標，新安樂活安衛家族參與市府辦理之評比自2016年至2018年期間榮獲特優獎項，2020年度更獲得安衛家族職安卓越獎，劉君任職期間圓滿達成公司交付食安、工安、環安之無客數、零污染、零職災任務，並於工作之餘擔任職業安全衛生講師，宣導並強化食品安全觀念，傳達各項機能及食安、工安、環安面的重要性。

黃偉哲市長表示，全台共有51名勞工榮獲全國模範勞工的殊榮，今年台南市共有6位市民獲選為全國模範勞工，實屬台南市的榮耀，由市府於20日表揚6位全國模範勞工，後續將由勞動部公開表揚以表彰其努力及辛勞。在此感謝勞工朋友堅守崗位、盡忠職守，積極協助政府發展經濟及社會建設活動，其對國家、社會、經濟之付出，並期以勞工朋友們與市府團隊一同努力共同打拼，打造「希望家園」讓台南市奮發向上。