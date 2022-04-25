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屈臣氏家用快篩開賣現況！有門市7分鐘售罄　寶雅、康是美曝補貨情形

▲▼屈臣氏快篩半小時售罄 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲藥妝店祭出家用快篩優惠價格，半小時搶購一空。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導　

本土疫情不斷升溫，每日確診人數和居家隔離、匡列者創下新高，為此中央更頒布「以篩代隔」政策，擬開放全民實施，使得快篩試劑供不應求，屈臣氏今（4/25）以優惠價格開賣5萬份家用快篩，記者走訪3家門市，有門市開賣即秒殺，7分鐘售罄。

▲▼屈臣氏快篩開賣 。（圖／公關提供）

▲福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」5入（NT$975）

▲▼屈臣氏開賣家用快篩。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲亞培家用新冠病毒抗原檢測套組」1入（NT$200）。

記者實際走訪台北市士林區三家門市，各門市鋪貨的家用快篩品牌隨機，部分門市的到貨數量品牌也不盡相同，店員表示，早上10點半開賣，門市外就已大排長龍，開店即秒殺，另一家門市將近11點還有剩個位數量，即將售罄，也有門市外貼著已售完公告，記者實際入店詢問，仍有少數快篩，但限制一人只能買2盒。

建議購買前可先上屈臣氏臉書查詢販售門市，提早排隊或是入店詢問店員，有問有機會，也因為不確定是否每日鋪貨與鋪貨數量，店員貼心建議可於晚上10點致電詢問，才不怕隔天白跑一趟。

而寶雅、康是美雖未如屈臣氏一次到貨5萬份，但也表示，家用快篩全台門市持續販售中，會不定期補貨，但各家門市每日供貨時間且數量不一，建議以門市公告或是詢問店員較為準確。


 


 

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