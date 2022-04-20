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大陸 大陸焦點 特派現場

外媒「超出預期」　陸首季GDP同比增長4.8%

▲▼人民幣。（圖／CFP）

▲大陸今年首季GDP同比增長4.8%。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

今年國際形勢發生巨大變化，國際大宗商品價格再創新高。大陸國內疫情近期多發，市場主體困難明顯增加，新的下行壓力進一步加大。陸官媒《央視》近期公佈大陸2022年第一季國民經濟數據，初步核算，一季度國內生產總值270178億元，按不變價格計算，同比增長4.8%。不少外媒用「超出預期」來形容近期增長。

《央視》報導指出，面對國際環境更趨覆雜嚴峻和國內疫情頻發帶來的多重考驗，4.8%的增長來之不易。規模以上工業增加值同比增長6.5%，全國固定資產投資同比增長9.3%，社會消費品零售總額同比增長3.3%，貨物進出口總額同比增長10.7％。

總體看第一季度，主要經濟指標運行在合理區間。一方面大陸政府持續疫情防控與經濟社會發展；大規模增值稅留抵退稅，推出政府債券擴大有效投資，適當運用貨幣政策工具。近期密集出台多項「穩經濟」舉措，針對受到嚴重沖擊的市場主體加大紓困和就業兜底等保障力度。

另一方面，大陸企業趨向人工智能創新。報導舉例，位於大陸東部浙江省的一家制造業企業加工車間，廠房裡只有幾名工人查看機器運行情況。該工廠通過數字化智能改造，車間生產效率提高30%以上，保證訂單的生產。

▲海南貨貿進出口總值單個自然年首超千億元人民幣。（圖／CFP）

▲疫情前海南貨貿進出口總值單個自然年首超千億元人民幣。（圖／CFP）

報導稱，中國美國商會3月發布的2022年度《中國商業環境調查報告》顯示，大陸仍然是60%企業近期全球投資計劃的前三大投資目的地之一，66%企業計劃今年增加在華投資。

高通中國區相關負責人接受訪問指出，「中國經濟的持續穩定增長為高通公司及其合作夥伴提供了發展機遇」

Q1大陸外貿同比增長超10%，連續七個季度保持同比正增長。貨物吞吐量連續13年位居全球第一的寧波舟山港，目前全港集裝箱碼頭最大可以安排140路人員同時作業，日最大裝卸能力超過10萬標準箱。

報導也指出，3月份以來，受到國內外部分突發因素超出預期，大陸經濟部分主要指標增速放緩，經濟下行壓力有所加大。整體全年來看經濟有望保持恢復發展態勢。

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