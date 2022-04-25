射殺北市憲兵！27歲匪逃8個月　嘉義爆炸案意外落網

▲警方為追捕殺憲兵奪槍案歹徒，進行全台大掃蕩，查獲不少槍械。



圖文／鏡週刊

1名資深刑警告訴本刊，當天早上6點多，警方在台北市大同區承德路1段找到犯案用的轎車，並在車上發現1顆彈頭及檳榔渣，追查後發現，車輛是歹徒案發前從新北市中和偷來的贓車，至於會開到承德路棄置，應該是轉搭附近的長途客運，潛逃到中南部藏匿。

案發後，專案小組每天晚上都在台北市警局刑警大隊開會，研判作案歹徒有3人，持手槍射殺憲兵，再搶走65步槍，應該是計畫犯下更大的案子，專案人員為盡速逮人，除了積極追查歹徒可能搭乘的客運，也對搶奪及槍砲前科犯擴大查捕，更對黑道放話，嚴禁他們保護、援助槍殺憲兵的要犯！

▼歹徒林政明被逮後供稱，為了劫囚才殺憲兵奪槍。



不久，專案小組根據歹徒留在車內的檳榔渣及指紋，鎖定的27歲的擄人勒贖通緝犯林政明，由於林剛好是中和人，與贓車有地緣關係，警方因此研判，他與此案絕對脫不了關係。

▼嘉義發生民宅爆炸案，警方在現場找到在台北光復橋頭被奪走的憲兵步槍，歹徒也因此落網。



專案小組調查，與林政明一起犯下擄人勒贖案的2名共犯早已被逮，關在台中看守所，但林到底躲在哪裡？毫無線索。就這樣，光復橋頭殺憲奪槍案陷入膠著，直到八個月後，才露出曙光。

資深刑警告訴本刊，1996年2月，時任台北市警局刑警大隊大隊長的侯友宜接到刑事警察局通知，表示嘉義縣民雄鄉發生一起抽菸不慎引起的自製火藥爆炸案，警方在現場找到一把65步槍，經比對正是光復橋頭憲兵被搶走的槍，專案小組召集人邱豐光聞訊，立刻帶隊前往嘉義辦案。

★鏡週刊關心您：抽菸有害身心健康。





更多鏡週刊報導

【光復橋殺憲奪槍3】警匪鬥智玩心機 邱豐光耳邊一句話讓嘴硬凶手全招了

【光復橋殺憲奪槍】憲兵站哨遭擊斃奪槍 民宅爆炸意外讓凶手現形

【光復橋殺憲奪槍1】菜鳥兵遇槍殺案驚逃死劫 老司機橋下小解竟成唯一證人