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公視片庫遭刪！　文化部查出7大罪

針對公視新聞「片庫」遭維護廠商刪除的重大缺失，文化部的調查報告，直指公視犯了7大罪，欠缺資安警覺。圖為公視大樓。

圖文／鏡週刊

財團法人公共電視新聞「片庫」遭維護廠商刪除，共有約8萬餘筆資料遺失，文化部查出公視共有7大罪，例如經營管理團隊早知片庫未落實執行異地備份，卻因建置費用龐大而未指示立即改善，欠缺資安警覺，內部人員還放任廠商私自安裝遠端工具，廠商甚至未經同意就執行關鍵刪檔指令，因此釀成大禍。

本刊3月間曾報導公視「片庫」驚傳重大災情，公視新聞部、客家電視台及台語台，自2017年起至今年1月以數位建檔的近42萬筆新聞資料畫面，竟遭維護廠商全數刪除，因沒有備份，也沒辦法回復，且這次犯下的低級錯誤已無從補救，如今公視主管機關文化部調查報告出爐，透露此次重大疏失的來龍去脈。

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公視於2011年間建置IBM數位片庫建置，供新聞及節目進行檔案入庫作業，但因影音資料日益增多，舊片庫效能運作不佳，備份經常失效而影響前端作業，公視因此於2018年提出新片庫規劃計畫，該計畫由曄澤科技得標，日立數據科技則為設備原廠，曄澤又找了禾煜科技為設備技術支援廠商，預計於2023年完工，沒想到在那之前就發生片庫遭誤刪光的重大疏失。

文化部調查指出，公視存有內控管理程序之風險管理不足、委外廠商管理、公視人員訓練不足、採購性質認定錯誤、招決標策略錯誤、採購需求內容規劃不完善、內部稽核缺失事項未能及時改善等7大錯誤，已要求公視加強改善，並建議公視除了民事求償外，也應循司法途徑或委託專業機構進行數位鑑識，以釐清內外部相關人員責任。


【點擊看完整全文】

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