基層忙到快爆肝！北市不等中央　今試辦「確診者線上自填疫調」

▲本土疫情延燒。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土確診數連日破千，全台各地醫療量能緊繃，為紓緩基層人力壓力，中央正在擬定由確診者上網自填疫調資料，但最快需等到5月7日才可上線，台北市副市長黃珊珊表示，到時台北市可能已經每天上萬民眾染疫，恐怕緩不濟急，因此先行宣布上路。

黃珊珊指出，台北市現在每天高達上千例確診個案，居家隔離的密切接觸者高達四千人，接下來，在沒有提高管制的情況下，確診數繼續暴增已是必然，疫調與匡列是追溯感染源與清零政策的基礎。在共存的前提下，疫調與匡列意義不大，相對的，確診者自主回報與自主管理才能保存地方政府的公衛與醫療量能。​

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黃珊珊說，台北市已經做好醫院端通報PCR陽性個案的簡訊通報系統，由醫院發簡訊給確診者相關衛教資訊與居家照護的服務內容，再由確診者上網填寫疫調資料、居家隔離地點、密切接觸者等等，會在台北市各大醫院與各區關懷中心先試辦，減少健康服務中心同仁的工作量，「他們已經忙到快爆肝了」。​

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黃珊珊透露，今天與中央的會議中，中央也正在寫類似的程式，但是要到5月1日才能寫好，5月7日才能上線，但對整個疫情發展來說可能已經太晚，所以台北市今天就會先上路。

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黃珊珊也強調，政府應該把公衛人力專心用在「確診者」的照顧，大量的居家隔離者採取自主健康管理並兩天快篩一次，企業、機關、學校就自主應變匡列隔離對象，只要快篩量能足夠，才能真正減輕公衛系統的工作壓力。​