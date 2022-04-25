國民黨立委魯明哲助理確診　桃園議員劉勝全「打三劑」也染疫

▲立委魯明哲助理確診，採緊急4項應變措施。（圖／翻攝魯明哲臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市確診人數狂飆，24日有1071例，引發民眾緊張。立委魯明哲晚間發出緊急公告表示，位於中壢區環北路上的地方服務處，一名助理23日感覺喉嚨不適，24日下午自行快篩出現陽性反應，隨即前往醫院進行PCR採檢， 24日傍晚接到通知確診；除了立委助理確診，市議員劉勝全也在臉書發文確診，引發關注。

立委魯明哲晚間發公告表示，在尚未接到衛生單位進一步通知前，服務自主應變措施如下「1、本人即日起開始進行自主健康管理，並每日進行快篩檢測。2、同辦公室３位同仁，應屬密切接觸者，即日進行居家隔離。3、環北路服務處即日起暫停對外開放，並自行完成清消工作。4、全力配合疫調工作，並要求確診同仁主動通知可能接觸者。」

不過，魯明哲說自己地方服務不間斷，位在中壢後站龍岡服務處仍照常提供服務，請市民朋友們，多利用網路、社群、電話連絡，減少接觸。

▲市議員劉勝全已經打滿三劑疫苗，無症狀確診。（圖／翻攝劉勝全臉書）

另外，蘆竹區市議員劉勝全也於臉書發文，通知網友其確診訊息。劉勝全說，之前因家人與確診者有足跡重疊，後來並有呼吸道症狀，他得知這狀況後，第一時間趕緊拜託朋友買來快篩試劑，4月22日當天快篩的結果是家人陽性，他則為陰性，當下家人立即開車去蘆竹區檢疫站採檢PCR，並於檢疫後立刻返家，做預防性隔離，隔日(23日)家人收到簡訊通知確診，他同時也收到衛生局檢疫通知，再次單獨驅車前往蘆竹檢疫站採檢PCR，並於24日上午接到確診通知。

劉勝全是桃園市第一位確診的市議員，他表示自己已經打滿三劑疫苗，回顧這幾天，都有遵守防疫規定，戴好口罩、勤洗手、噴酒精消毒。這次Omicorn病毒傳染力較強，但所幸確診後大都為輕症或無症狀，目前家人僅有些許上呼吸道不舒服的輕微症狀，他則是無症狀感染。