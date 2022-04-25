　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽尿尿忘鎖門！21歲妹驚見「她是男的」崩潰...意外揭身世之謎

上廁所,小便斗,排尿。（圖／記者簡仲豪攝）

▲21歲女子目睹媽媽站著尿尿，意外發現父母的同志身分。（示意圖／記者簡仲豪攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

許多人認為一夫一妻是家庭常態，不過一名女網友表示，今年21歲的她，意外發現「媽媽」是男生，指她某天想去廁所，意外看到忘記鎖門的媽媽正在如廁，而媽媽竟然是站著尿尿，讓她當場嚇壞，意外揭開了自己的身世之謎。灑狗血的劇情讓不少人懷疑真實性，「一整個很像寫小說的內容」。

一名女大生在Dcard以「21歲發現媽媽其實是男生」為題發文，表示她在國中時第一次來月經就發現，家裡都沒有衛生棉這種女性用品，問父母原因還被罵，「大聲吼我，叫我不要問這個。」之後同學來家裡玩，發現媽媽的聲音特別低沉，非常直白地問為什麼，也被趕走，隔天到學校那位同學為了報復她，「跑去跟同學講說我媽媽是人妖，導致我國中被霸凌整整三年」，即使如此，她也都沒有懷疑過媽媽的性別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0

▲女網友到21歲才知道自己的身世之謎，及媽媽的真實性別。（圖／翻攝自Dcard）

直到某天她下樓上廁所時，因為媽媽忘了鎖門，打開門竟然看到她站著上廁所，忍不住又再次詢問性別的事，結果父母不僅沒生氣反而很平靜，「（他）跟爸爸一起跟我坐在客廳，跟我講這件長達21年的秘密。」

原PO表示，她的爸爸年輕時就是同性戀，也交了一個男朋友，就是現在的「媽媽」，而自己也不是他們親生的，是鄰居棄養的小孩，又剛好兩人都很想要孩子，於是就決定收養她，但是為了不讓她被用異樣的眼光看待，媽媽男扮女裝21年，「我之後也跟他們說不需要偽裝自己，我不在意其他人的眼光，我很愛我父母，這樣就夠了。」但她也坦言自己其實很難過，竟被隱瞞真相21年。

貼文一出，有不少網友看完很感動，「你媽媽好偉大」、「能在這樣的家庭裡長大…我覺得原po很幸運」、「你父母很愛你」、「你要知道為了小孩，他在你面前無法做自己是很偉大的一件事」。

不過由於太夠灑狗血的情節就像八點檔戲劇，讓不少人懷疑是創作文，「妳活了21年才知道媽媽是男的，太誇張了吧，戶口名簿都沒看過嗎？」、「一整個很像寫小說的內容」、「疑點太多了⋯⋯」

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
快訊／北市增1050例　「6行政區」確診破百
連10天破千！醫吐「前線1情況」破恐慌：致死率比季節性感冒還
王少偉確診首發聲　揭驚人現況
LIVE／北市+1050例！確診自主填單今上線　柯文哲最新說
快訊／桃園+696！　和碩再增105確診
快訊／台中首破200例確診！　19處足跡曝
快訊／台南+63！31足跡曝光　多家美食上榜
快訊／基隆今增337例　宣布「不再公布足跡」
快訊／北市12萬國高中生遠距上課　「酷課雲」塞爆當機了
快訊／高雄+123　49處確診足跡公布
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國北教生「和染疫者同住3天」！校方嘆空間滿了：衛生局也無法提供

拿僑委會標案做獨家新聞惹議　陳雅琳：不是業配也不是置入

宜蘭公布96處足跡　大溪漁港、喜互惠、寶雅、肯德基入列

認同「3+4」！陳其邁「對台灣人有信心」：現在不是清零作戰

快訊／屏東+33增17足跡　多家超商、東港漁會、恆春天后宮入列

琳妲穿黑絲騎半裸猛男「上上下下」　12萬網友暴動了

快訊／花蓮跟進中央！明起不再公布足跡、不列案號

快訊／桃園+696！和碩龜山廠群聚再增105確診　累計694例

快訊／宜蘭+312！收容所增202已244人染疫　恐怖傳播鏈原因曝

他返台探重病父　2周做5次PCR+4次快篩...鼻孔被戳到流血！

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

國北教生「和染疫者同住3天」！校方嘆空間滿了：衛生局也無法提供

拿僑委會標案做獨家新聞惹議　陳雅琳：不是業配也不是置入

宜蘭公布96處足跡　大溪漁港、喜互惠、寶雅、肯德基入列

認同「3+4」！陳其邁「對台灣人有信心」：現在不是清零作戰

快訊／屏東+33增17足跡　多家超商、東港漁會、恆春天后宮入列

琳妲穿黑絲騎半裸猛男「上上下下」　12萬網友暴動了

快訊／花蓮跟進中央！明起不再公布足跡、不列案號

快訊／桃園+696！和碩龜山廠群聚再增105確診　累計694例

快訊／宜蘭+312！收容所增202已244人染疫　恐怖傳播鏈原因曝

他返台探重病父　2周做5次PCR+4次快篩...鼻孔被戳到流血！

7外資看瑞昱目標價「4降3不變」　最高價600元、最低430元

快訊／北市居隔總人數17816人　柯文哲要推「以篩代隔」

國北教生「和染疫者同住3天」！校方嘆空間滿了：衛生局也無法提供

北京超市湧囤貨潮「雞蛋11點售罄」　店員忙翻：不夠就把我賣了

拿僑委會標案做獨家新聞惹議　陳雅琳：不是業配也不是置入

宜蘭公布96處足跡　大溪漁港、喜互惠、寶雅、肯德基入列

快訊／北市6行政區確診數破百　7醫院社區篩檢「陽性率高達5.3％」

玩抖音丟小命！夫妻「高壓電燒木」模仿夯片　結果觸電慘死

美超級財報週　蘋果、微軟等重量級科技股輪番上陣

股匯雙殺！新台幣重貶1.1角收29.37元　創19月新低

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

生活熱門新聞

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

居隔縮短成「3+4」！防疫指揮官喊：太兇猛

確診男呼吸困難求救！1922：不能呼吸才送醫

到周玉蔻家做PCR！萬芳：醫師個人行為

新北20個小孩「15人PCR陽性」！前台大醫：離高峰越來越近

午後雷雨來了！5地區大雨特報

即／基隆婦產科確診新生兒血氧降低　緊急送醫救治

快篩試劑哪裡買？懶人包一鍵查

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

更多熱門

相關新聞

薪水突砍500元　他點出1關鍵：別去

薪水突砍500元　他點出1關鍵：別去

一名讀頂大的女網友表示，面試明明已經談好薪資，想不到入職前，公司卻突然告知新人會少500元，這樣的公司該去嗎？貼文引發討論，一票網友認為少500元而已，還是可以去；但也有另一票網友覺得，公司不老實，還是別去比較妥當。

結婚隔天老婆典當婚戒「拿去隆乳」！人夫聽原因傻眼

結婚隔天老婆典當婚戒「拿去隆乳」！人夫聽原因傻眼

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

月薪36K「閒到發慌」　網給1建議：卡著吧

月薪36K「閒到發慌」　網給1建議：卡著吧

「20歲還是處女」太保守？　網風向一面倒

「20歲還是處女」太保守？　網風向一面倒

關鍵字：

Dcard同志同性戀收養

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面