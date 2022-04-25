媽尿尿忘鎖門！21歲妹驚見「她是男的」崩潰...意外揭身世之謎

▲21歲女子目睹媽媽站著尿尿，意外發現父母的同志身分。（示意圖／記者簡仲豪攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

許多人認為一夫一妻是家庭常態，不過一名女網友表示，今年21歲的她，意外發現「媽媽」是男生，指她某天想去廁所，意外看到忘記鎖門的媽媽正在如廁，而媽媽竟然是站著尿尿，讓她當場嚇壞，意外揭開了自己的身世之謎。灑狗血的劇情讓不少人懷疑真實性，「一整個很像寫小說的內容」。

一名女大生在Dcard以「21歲發現媽媽其實是男生」為題發文，表示她在國中時第一次來月經就發現，家裡都沒有衛生棉這種女性用品，問父母原因還被罵，「大聲吼我，叫我不要問這個。」之後同學來家裡玩，發現媽媽的聲音特別低沉，非常直白地問為什麼，也被趕走，隔天到學校那位同學為了報復她，「跑去跟同學講說我媽媽是人妖，導致我國中被霸凌整整三年」，即使如此，她也都沒有懷疑過媽媽的性別。

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▲女網友到21歲才知道自己的身世之謎，及媽媽的真實性別。（圖／翻攝自Dcard）

直到某天她下樓上廁所時，因為媽媽忘了鎖門，打開門竟然看到她站著上廁所，忍不住又再次詢問性別的事，結果父母不僅沒生氣反而很平靜，「（他）跟爸爸一起跟我坐在客廳，跟我講這件長達21年的秘密。」

原PO表示，她的爸爸年輕時就是同性戀，也交了一個男朋友，就是現在的「媽媽」，而自己也不是他們親生的，是鄰居棄養的小孩，又剛好兩人都很想要孩子，於是就決定收養她，但是為了不讓她被用異樣的眼光看待，媽媽男扮女裝21年，「我之後也跟他們說不需要偽裝自己，我不在意其他人的眼光，我很愛我父母，這樣就夠了。」但她也坦言自己其實很難過，竟被隱瞞真相21年。

貼文一出，有不少網友看完很感動，「你媽媽好偉大」、「能在這樣的家庭裡長大…我覺得原po很幸運」、「你父母很愛你」、「你要知道為了小孩，他在你面前無法做自己是很偉大的一件事」。

不過由於太夠灑狗血的情節就像八點檔戲劇，讓不少人懷疑是創作文，「妳活了21年才知道媽媽是男的，太誇張了吧，戶口名簿都沒看過嗎？」、「一整個很像寫小說的內容」、「疑點太多了⋯⋯」