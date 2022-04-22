好友都做過！「20歲還是處女」她慚愧：我太保守嗎　網風向一面倒

▲20歲沒有性經驗很丟臉嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人覺得「感覺」對了，就願意與伴侶發生關係；但也有些人堅持「婚後」才能有性行為。就有女網友發文表示，她身邊的好姐妹大多已有性經驗，這讓20歲的她不禁懷疑自己，「是我太保守了嗎？」20歲還是處女會很丟臉嗎？貼文引發討論，留言處風向一面倒。

這名20歲的女網友在Dcard上，以「20歲還是處很丟臉嗎」為題匿名發文，提到她的好姐妹大多已與男友發生過關係，且身邊還有些朋友會找砲友。眼見身邊的人都已有性經驗，就讓她不禁納悶，是不是她太保守了？

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原PO透露，她17歲那年，男友其實有問她是否願意試試看？不過當時她嚴正拒絕，說想等到18歲過後，豈料兩人在她滿18歲的前一個月便分手。對此，她心想「要把第一次給喜歡的男生」這想法是不是太蠢？萬一以後沒人愛，她不就永遠只能是處女了嗎？

▲網友風向一面倒。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出，底下網友紛紛回應，「自愛才是最重要的，自愛才值得被愛，第一次要跟喜歡的人才不會後悔」、「這有什麼好丟臉的？跟不喜歡的人真的沒辦法欸」、「晚破處其實沒什麼，重點是不要後悔就好了」、「不會丟臉啊，第一次留給真的喜歡的人才美好」、「我25歲也還是處啦沒事～跟女友也都覺得準備好甚至打完子宮頸疫苗後再來」。

還有網友傻眼表示，「現在的社會才20歲沒破處就要覺得丟臉嗎？保守就保守啊，又沒什麼不好的，連打X都要跟風真的很好笑」、「到底是要丟臉什麼？難道你的價值取決於你是否發生過性行為嗎？我也20歲也偏保守，我甚至還是母單呢」。