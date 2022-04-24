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桃園破千！和碩龜山廠累計589確診　鄭文燦曝群聚爆發原因

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心24日宣布台灣新增5092例本土病例，其中桃園新增1071例，並有500多人為和碩聯合龜山廠員工，對此桃園市長鄭文燦表示，24日和碩再新增489人確診，佔當日確診數的45.6%，累計已有589人確診，目前也再針對全廠2645名員工進行擴大匡列採檢，再採776人目前檢驗結果尚未出爐。對於此次群聚為何會如此嚴重，鄭文燦表示，主要原因為第一位自主快篩的員工為無症狀感染者。

鄭文燦指出，和碩聯合龜山廠全廠為2645人，包含本國籍1104人與外國籍1541人，目前市府也已再擴大採檢776人，但相關檢驗尚未出爐，初步確認確診移工大部分都在宿舍2至5樓，衛生局也已要求移工採取分倉分流就地隔離的方式，同步加強宿舍清消作業，而本國籍確診員工則需進行居隔政策。

鄭文燦表示，和碩聯合廠此次群聚會如此嚴重的原因，主要是因為有一名員工主動快篩陽性，衛生局因而立即要求擴大全廠採檢，後續才爆出如此多的確診數量，不過該名主動快篩員工為無症狀感染者，但仍具有傳播力，只是當事人自己也不知道確診，廠方也不清楚相關情況，才會讓疫情一發不可收拾。

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鄭文燦透露，目前和碩全廠停工5天，還要再進行2次快篩，確定為陰性全廠再次清消後才可復工，相關居隔人員也全需居隔滿10天，希望和碩此次能順利完成感控防疫對策。他也強調，企業要安全營運，就要建立定期快篩以揪出確診黑數，目前社區採檢站採檢情形，有出現2至3成的民眾Ct值高於30，或是無症狀感染者，因而成為隱形黑數，未來也會希望企業特別是有移工職場，要加強定期快篩。

▲▼0424桃園防疫記者會,鄭文燦。（圖／翻攝自臉書）

▲0424桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

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