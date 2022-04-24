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台南做工行善團　模範勞工及生力軍加入行「繕」

▲台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定，今年有台南市木工業職業工會吳冠紳及台南市電氣業職業工會蘇竣明兩位榮獲勞動部全國模範勞工。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日泥水工會志工前往關廟區進行修繕，木工工會及台南市勞工志願服務協會志工前往隆田陸橋下的二手家具倉庫整修家具，其中也有木工工會志工李錦川榮獲台灣總工會模範勞工，木工工會蘇旭明及志願服務協會吳秋儀榮獲台南市模範勞工。另上週新加入做工行善團隊的泥水志工陳克銘、陳柏融父子檔及王維綱三人，24日由泥水施建均理事長帶領前往關廟區進行修繕，再次體會行善最樂的實質感受，共同攜手建構黃偉哲市長最暖心的施政理念「希望家園」，一起為職災、弱勢築起一間間安心立命的家園。



居住於關廟區新埔三街56歲黃姓身心障礙者， 10多年前因中風關係導致行動不便，持有中度肢體障礙證明，並為社會局列冊低收入戶，每月僅仰賴一萬多元社福津貼過活。案主居住處原為藤椅工廠停工荒置之鐵皮屋住所，案父生前購賣其權力後所遺留。鐵皮住所年久老舊漏水，地面坑洞不平，屋內昏暗破舊，勞工局「有情有疼心ㄟ厝」接獲通報即刻展開修繕評估工作，24日由泥水工會志工開啟動工，進行屋內地面水泥補修施工，期待後續志工接力，為黃姓身障者改善宜居的住所。當地新埔里張敬仁里長也到場關心。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前勞工局獲企業單位及善心民眾捐贈為數不少之二手家具，南市「做工行善團」木工志工師傅們今日一早便集合於勞工局位於隆田陸橋下的二手家具倉庫前，準備進行家具修復。身懷絕技的志工們巧手賦予家具新的生命，雖然修復的二手家具不似新家具那樣亮麗，卻有著志工溫暖的心意，更讓這份來自社會各界的愛心能傳承下去。而整修好的家具則由台南市勞工志願服務協會的志工接手整理與妥善儲放。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日志工即將一批整理好的家具運送給永康區列冊低收入的潘女士，該案夫妻扶養五名子女，經濟拮据，收到做工行善團隊贈送的家具十分感動，為弱勢家庭再添一份暖心祝福。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4月18日泥水工會志工前往安南區修繕，23日電氣工會志工也前往學甲區修繕，勞工局王鑫基局長表示，台南市「做工行善團」為幫助轄內困苦的家庭改善住宅環境，專業志工團隊馬不停蹄地利用空暇出勤為弱勢修繕房屋，平日亦須前往各區會勘需要幫助的案家。20日由王鑫基局長帶領各工會代表一同前往安南區二處、關廟區、柳營區等地進行會勘討論，以利評估後續修繕期程之安排，也儘早幫助案家改善居住品質。王鑫基局長十分感佩做工行善團修繕志工無悔的付出，也感謝民間許多事業單位、工會等團體，甚至個人捐助，有錢出錢、有力出力，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多職災勞工等弱勢族群。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，奉獻自己專長熱心參與修繕表現獲肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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