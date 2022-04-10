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台南做工行善團　兵分三路接力修繕第174戶完工

▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力，共同為台南市民打造幸福安居的「希望家園」。

南區的黃姓案主，原本擔任大樓管理員，因中風無法工作，領有重度身心障礙證明，需妻子全日照顧，全家仰賴微薄的社福津貼過生活。該戶屋齡將近40年，有嚴重漏水情形，下雨天需要拿水桶接水，生活品質堪憂卻無足夠經費修繕。3/28、3/29泥水志工打除頂樓地面水泥及吊車吊掛清運廢棄物，3/30電氣志工接高排水管，4/1、4/2泥水志工進行灌漿前黏著劑防水作業及灌漿工程，10日油漆志工接續處理防水施工，終於讓黃先生一家人免於住家漏水的困擾，完成做工行善團隊第174戶修繕案。

▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲區45年次未婚獨居謝姓案主，因疾病關係案主右腳腳趾已切除，行走緩慢，目前生活開銷依靠中低老津貼，所住鐵皮屋簡陋無廁所，案主只能到鄰近廟宇如廁，家中電壓簡陋無法負荷大量用電，做工行善團啟動修繕服務，先後由金屬志工完成鋼架施工、屋頂鋼片搭建及浴室牆壁鋼板施工；電氣志工完成化糞池埋設、管路施工及臥室、浴室電線水管路配置施工；泥水工會完成浴室混凝土施工；鋁製工會完成鋁門裝修，10日再由木工工會及電氣工會分別完成室內電線水管路配置及室內牆壁美化、天花板及浴室塑膠板施工，修繕志工們盡心盡力為案主打造舒適的家，陳昆和議員服務團隊及當地明宜里凃志宏里長到場關心▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同），社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長也帶來飲品慰勞修繕志工。且木工工會志工亦至新化區修繕案協助安裝正懿企業有限公司捐贈的高級木門，打造煥然一新的環境。

▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，弱勢勞工房屋修繕能持續運作迄今，感謝各工會、協會志工的犧牲奉獻精神，一同為弱勢族群服務，攜手共創溫暖和富有人情味的幸福宜居台南市。

▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，集結各工會為弱勢族群修屋，10日仍不停歇的為南區、學甲區及新化區進行房屋修繕，志工們犧牲假日為轄內弱勢家庭改善住宅生活環境而努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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