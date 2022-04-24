嘉縣+6增25足跡！太保爆工廠群聚12染疫　麻魚寮市場去過5次

▲▼ 嘉義縣4/24新增16確診，12例為太保工廠群聚案 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣今公布16人確診，其中12例為太保某工廠群聚(案54472、案55711- 55717、案55619、另3案號未公布)、1例居隔陰轉陽 (案53047)、2例(案53048、案53053)外縣市足跡史、1例為案53051主動篩檢確診，另中央公布案55718、55719已轉出外縣市。嘉義縣政府啟動確診居家照護服務，提供24小時醫療評估，全縣175家醫療院所提供通訊診療、46家社區藥局送藥到宅，民眾可安心居家照護。

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▲▼ 嘉義縣4/24太保工廠群聚案足跡圖卡。（圖／嘉義縣政府提供）

太保某工廠群聚案，嘉義縣政府23日接獲他縣市通報確診者案49617，為太保某工廠送貨員，經常往返北部送貨，衛生局隨即啟動疫調匡列，針對全工廠27名員工進行篩檢，結果20人確診，嘉縣確診12人(均為女性，年齡介於34-59歲間)，均已收治隔離，全案匡列密切接觸者42人。

因本縣確診者皆為太保居民，相關足跡包括: 7-11水牛厝門市、麻寮里菜市場、全聯福利中心(太保中興店)..等，該工廠已暫時停工，縣府已完成相關足跡清消。



另4案確診個案，3男1女，年齡介於19-57歲間，1案居隔中陰轉陽、2案外縣市足跡史，另1案為主動篩檢確診。相關足跡為吳鳳科大旁的鹽酥雞攤、7-11 民雄興南門市、太保高鐵站..等，其餘以外縣市為主。



縣長翁章梁表示，今公布16確診案例，12人為同一職場群聚事件，1人居隔陰轉陽、2人外縣市足跡史，1人主動篩檢。提醒打疫苗落實防疫措施，昨日催打疫苗奏效，單日催出3588人接種。

翁章梁說，疫情高漲民眾應要有病毒就在身邊的警覺心，嘉義縣政府確診病例居家照護服務已啟動，民眾若不小心確診，也可選擇在家進行10天居家照護，條件為：無症狀或輕症之低風險確診者或同住家人、69歲以下(65-69歲非獨居)、無洗腎、無懷孕；居住條件為4人以下為原則，假如家人同為確診者時，也不限一人一室。居家照護期間，如有身體不適輕症，提供24小時醫療評估，全縣175家醫療院所提供通訊診療、46家社區藥局送藥到宅，民眾可安心居家照護。如有緊急就醫需求，以119救護車為原則，或依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往等方式。



衛生局長趙紋華提醒，假如您曾接觸到密切接觸者，應自我健康監測等待「密切接觸者」採檢結果，不可外出。若民眾在家使用快篩，結果為陽性時，先不用驚慌，如為居家隔離或居家檢疫者：請立即與衛生局所聯繫，或撥打1922，依指示方式處理。

若是一般民眾，則請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的採檢醫院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，交予院所人員，在家等待結果，或依防疫人員指示辦理。