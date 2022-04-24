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硬上女友閨蜜...2歲童目睹！色男辯「被仙人跳」下場出爐

▲桃園市楊姓男子2020年10月間與身障女網友交往後，在其住處獨處時乘機性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園何姓男子於女友租屋處性侵閨密室友，案發時閨密2歲幼兒就在旁邊。

記者郭玗潔／桃園報導

桃園何姓男子於109年2月21日晚上6時許，前往女友茵茵(化名)在楊梅區的住處，用女友給他的備用鑰匙自行開門進屋，見房內只有室友小珍(化名)和她2歲的兒子，竟當著幼兒面前，強行抱住小珍並壓制在床，不顧小珍反抗性侵得逞，事後小珍報警，經桃園地院審理，依犯強制性交罪，判何男3年8月徒刑。

判決書指出，何男表示自己當時另有未婚妻，和女友茵茵分手後不忍馬上斬斷感情，所以回頭找過前女友幾次。21日那天他想到茵茵家拿工具，因茵茵加班，他等不及就自行前往，遇到小珍主動投懷送抱發生關係，事後茵茵還打給他的未婚妻指控他強姦小珍，叫何男拿3萬元出來和解，他不想鬧大才答應，但事後越想越不對勁，覺得被仙人跳，所以沒給錢。

何男律師也質疑小珍雖表示受性侵後下體「很痛」，但沒有任何外傷，該處隔音極差，若小珍呼救或幼兒見媽媽被欺負哭鬧，應會驚動鄰居。且在事後小珍沒有報警，反而先由茵茵打電話給何男，才去報警，認為小珍經濟不佳，見何男會給茵茵錢，也想得到好處，才主動示好，又茵茵因為何男選擇未婚妻，想報復何男，兩人一起虛構故事跟何男要錢。

小珍則表示，那天她和2歲兒子躺在床上休息，何男突然進門對她毛手毛腳，強脫褲子性侵。她一直推何男和閃躲，也有跟他說不要，兒子在何男壓她時有推何男，但何男不搭理。事後小珍向茵茵傾訴，茵茵帶她報案，才由女警帶去醫院驗傷。何男打給茵茵說想和自己以3萬和解，但並沒有賠償。

茵茵作證，案發時她和何男是男女朋友，所以才給他鑰匙，也不知道他有未婚妻。當日何男並沒有先告知要來她家，晚上她打電話給小珍問她晚餐吃了沒有，小珍語氣平淡的說她被強姦了，下體很痛，見面時看起來也很難受。報案前她希望小珍不要告何男，所以先打電話給何男但他沒接，才陪小珍去警局報案，後來何男回電，當天半夜與茵茵約在火車站見面，何男坦承他一時衝動強姦小珍。錢的方面，是小珍說想用3萬元和解，她還想一起幫何男籌錢，但何男人就消失了。後來小珍在住處用美工刀割腕，兩人感情破裂，她把小珍趕離住處。

法官斟酌三方說詞，認為被害人對於被性侵之反應未必一律相同，不一定都會大聲呼救或立即報警，且依小珍和兒子的相處情形，也不可能在2歲兒面前主動和何男發生關係，且小珍在審理時亦表示「我怎麼去求救，我想去求救也不可能把我兒子一個人丟在那裡，我也不可能一戶一戶去拜託人幫我報警，等下我被人家說我是神經病」，可見小珍在案發時有驚懼之心，更擔心其幼子受害，而於遭何男侵害時未強烈求援。且事發後茵茵曾見小珍痛苦神情、事後有割腕輕生舉動，到法院審理時仍有哭泣反應等情形，與一般性侵害案件被害人事後情緒反應相符，認為當日何男確有對小珍做出強行脫褲性侵行為，依犯強制性交罪，處何男徒刑3年8月。

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