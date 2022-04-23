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邱建富曝升格恐無望！彰府：不要唱衰彰化未來　

▲彰化縣長王惠美(左)；彰化民進黨部主委邱建富(右)。（合成圖／ETtoday資料照)

▲彰化縣長王惠美(左)；彰化民進黨部主委邱建富(右)。（合成圖／ETtoday資料照)

記者唐詠絮／彰化報導

彰化爭取升格第七都，條件人口必須要達125萬人、其次要在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要，民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天指出，彰化人口數已低於125萬人，城市特色也無法達標，是否升格已經非常明朗化，縣長王惠美也請邱不要唱衰彰化的未來。

邱建富今天從人口數及城市特色升格2要件分析，彰化4月13日人口跌破125萬人，甚至從城市、文化及農業等特色都居於全國第三，雖然中央尚未宣布，但升格恐怕已經無望，黨部即將進行，是下屆地方首長及民代選舉提名作業，大約會在2周左右可以明確方向。

▲彰化民進黨部主委邱建富談升格 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化民進黨部主委邱建富談升格議題 。

縣府表示，邱主委「彰化古蹟輸台南、台北，工業和農業產值全國第三，導致升格無望」的說法令人難以理解，縣府強調彰化仍是六都以外的人口數最大縣，不論文化、工業或農業產值都足以成為台灣第七都，如果彰化能夠升格，對區域治理、財政以及公務人力更有正面助益，這也是改變彰化未來發展的新契機，凡是愛鄉愛土的彰化人，照理應該都會支持讓彰化變得更好。

另外縣長王惠美去年受訪時指出，彰化建縣快300年，當年台南升格是以文化古都勝出，但盤點彰化國定、縣定古蹟等，都不輸台南，從經濟層面上來看，彰化隱形冠軍最多，上市櫃公司更是龐大，都不容忽視。

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）

除此之外，王惠美強調，全國有8成的風力都在彰化外海，尤其當前最關注的太陽能、風力發電等綠能，彰化的表現也都特別優秀，尤其台灣的風力發電，近80％都在彰濱外海，綠能公司總部也設在彰化，形成產業鏈，彰化已經非同過去了，未來彰化升格就可以與台中成為發展的雙引擎，彰化升格第七都當仁不讓。

也因此縣府提出彰化縣升格改制的提案獲得議長、副議長以及不分黨派所有議員一致的支持，在議會順利通過、送交中央審查，而現在正是彰化爭取升格的關鍵時刻，唱衰彰化不會成就個人，希望邱主委能迷途知返，加入團結的彰化隊，不要一再扮演專扯後腿的豬隊友。

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