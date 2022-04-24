「民進黨第一軍師」邱義仁罕見出手　盼何孟樺把國際視野帶進議會

▲民進黨第一軍師邱義仁與民進黨北市議員參選人何孟樺。（圖／何孟樺臉書）



記者陶本和／台北報導

「永遠的秘書長」、台日交流協會會長邱義仁罕見出手了！民進黨台北市議員參選人何孟樺24日釋出邱義仁親筆寫給她「孟樺加油」的祝福，鼓勵她並期許她將國安會的歷練、國際視野帶進市議會，為台北市民服務。

有「民進黨第一軍師」之稱的邱義仁，罕見為年輕人公開助選。何孟樺24日表示，她過去在國安會工作時，主要負責台日關係，很榮幸有機會跟邱義仁討論台日戰略，每次聽邱義仁分析國際情勢，都覺得視野又更開闊，他也非常沒有架子，讓大家都能發表自己的看法、相互切磋。

何孟樺說，邱義仁聽到她有參選的想法時，告訴她，「我通常不鼓勵大家參選，沒有背景的年輕人出來參選很辛苦。」但當她表明決心與熱忱，邱義仁也給予她許多鼓勵與意見，並說，「決定了就好好去衝！」

何孟樺說，這次到台日協拜訪邱義仁，他特別送了一本從日本翻譯的書籍「小老百姓的戰場行動守則」，簽名期許她能加油，並告訴她國安會的事務離市民並不遙遠，尤其烏俄戰爭使大家更加認識到全民防衛的重要，期許她能用日本及國安會的歷練，推動更好的首都。

何孟樺表示，她與邱義仁會長結緣算早，寫碩士論文時研究民進黨創黨過程，她就曾訪問邱義仁，進入民進黨工作後，邱義仁會長也曾以永遠的秘書長身分回黨部與大家交流分享。

何孟樺說，邱義仁走過台灣許多重要的歷史時刻，年輕一代將會繼續跟著他們的腳步，實現我們夢想的台灣。

▼民進黨第一軍師邱義仁與民進黨北市議員參選人何孟樺。（圖／何孟樺臉書）

