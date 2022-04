害怕遭烏克蘭血腥復仇？俄軍臉孔「變不見」　俄媒開始馬賽克處理

▲俄媒在報導俄烏戰爭時,將俄軍將領與士兵臉部模糊處理。(圖/翻攝自Twitter@HannaLiubakova,下同)

記者羅翊宬/綜合報導

俄軍侵略烏克蘭後,原以為會在短時間內閃電奪取烏克蘭首都基輔,未料卻因美國等西方國家協助,在烏克蘭精準的情報系統、精準的打擊下節節敗退,俄軍多名高階將領陣亡,可謂損失慘重。白俄羅斯一名獨立記者發現,俄媒近來在報導俄烏戰爭時,將俄軍將領與士兵臉部模糊處理,深怕遭烏軍報復。

綜合外媒報導,白俄羅斯一名常駐烏克蘭西部城市利沃夫(Lviv)的獨立記者柳巴科娃(Hanna Liubakova)就在推特帳戶上傳2張相片,可以看到照片應該是翻攝自俄媒的報導,只見俄軍受傷的士兵與授勳的將領,其臉部都被以馬賽克模糊處理,無法從臉部辨認其身分。

柳巴科娃表示,「俄羅斯的宣傳媒體開始隱藏軍方的面孔,其中一張相片是在醫院拍攝、另一張相片是臉部被模糊處理的軍人授勳。他們似乎對於烏軍的報復,感到害怕與羞恥。」

對此有網友們留言表示,「也許這是一種新的階級分化方式,普丁媒體中出現的貴族都有張可辨識的臉,而平民則是臉部模糊」、「他們真的感到羞愧嗎?而不是更害怕被報復?」、「太晚了,烏克蘭已經掌握其他證據」、「只是遮住你的眼睛,就像罪犯一樣」、「他們很快就會訪問海牙(國際法庭)」。

#Russia Russian propaganda began hiding the faces of the military. One story is about an award given to a serviceman with a blurred face. Another one is about a hospital and propagandist Solovyvov.



They are ashamed and scared of reprisal. pic.twitter.com/F0f4aCJLYM