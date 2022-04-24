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機車坐墊遭阿北劃破！桃園女心軟不追究　網友一面倒支持提告

▲彭姓女子只是去市場買菜停車。（圖／中壢警分局提供）

▲彭姓女子只是去市場買菜停車。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市彭姓女子的機車坐墊，23日疑似在內壢成功市場停車格遭不明人士割破毀損，於是報警，經調閱監視器，發現有一名老翁將腳踏車放於彭女機車旁，欲牽腳踏車離開時疑機車卡住其出入，竟持不明利器向機車坐墊劃了一下離去。彭女察看監視器畫面後表示，可能因停車糾紛所產生、不願追究，但網友幾乎一面倒支持提告以免「姑息養奸」。

▲1名阿北牽腳踏車時涉嫌劃破別人機踏坐墊。（圖／中壢警分局提供）

▲1名阿北牽腳踏車時涉嫌劃破別人機車坐墊。（圖／記者楊熾興翻攝）

彭姓女子在臉書「內壢大小事」社群貼文，昨日中午騎車前往內壢成功市場買菜，只是去早市買個菜，機車坐墊就劃破下手超重，裡面海綿都割破了，真是一肚子火，打電話給里長求助，里長建議去找警察，生平第一次到警察局，經調閱後看到車旁1位騎車長者，以為是她將腳踏車移動，手就在坐墊旁滑了過去後離去，她牽機車時發現坐墊被割破。

▲▼▲但機車坐墊被劃長達2、30公分破口。（圖／中壢警分局提供）

▲但機車坐墊被劃長達約2、30公分破口。（圖／中壢警分局提供）

當下真的是一肚子火，事後看到凶手是有點年紀的長輩，當警察問要不要追究，就心軟不願追究，但對老翁行為仍覺得非常不可取，因為得饒人處且饒人。網友回覆幾乎一面倒「支持提告」以免「姑息養奸」、「不追究很難保不會有第二次」；警方表示，針對該機車坐墊遭不明人士毁損，經調閱監視器，鎖定嫌犯，後續將通知犯嫌到案說明。

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