上百網紅捲假鞋風波！廠商「無條件退款」卻變了：符合這3點才能退

▲廠商到地檢署提告，也更改了退貨條件。（圖／翻攝IG／tm.teacher）



記者柯振中／綜合報導

近期有網友指控，跟網紅一同團購球鞋，沒想到收到假貨，一查才知供應商曾因販售假鞋的風波登上新聞版面。風波出現後，廠商原先發出聲明，只要是去年6月至今，在賣場上買的鞋子都能退貨、退款，沒想到，後來又改成「有條件退貨」，要符合3項條件才能退。

近期有網友在Dcard上爆料，跟了網紅的團購球鞋，實際到貨發現品質與先前的鞋子有落差，搜尋供貨商才發現，廠商曾因為假鞋風波鬧上媒體版面，後來更名繼續經營，還找了許多網紅合作。假鞋風波引起網路熱烈討論，甚至有破百位網紅集體道歉，還有人直接前往廠商地址按鈴，卻仍舊沒收到回應。

▲假鞋風波後，廠商先出面聲明，只要消費者2021年6月起，有跟網紅一同團購，無論是已穿鞋、全新品，都能全額退貨。（圖／翻攝IG／tm.teacher）



事後廠商出面聲明，只要消費者自2021年6月起，有跟網紅一同團購商品，無論是已穿過、全新品，都能全額退貨，也強調網路上有驗證真偽的App，許多消費者透過App鑑定是假貨，但該App也不是官方認證的軟體，消費者不要盡信。

廠商還說明，這次的風波是有同行惡意造謠、抹黑，若持續散佈不實謠言，將提出刑事告訴。貼文曝光後，卻被消費者們洗版罵爆。

不過，時隔幾天，廠商突然又發出聲明，原先以最有誠意、負責的態度，想處理消費者的疑慮，但陸續收到「商品不見要求退款」、「商品已損壞要求退款」的訴求，甚至還有購買年限已久、訂單收據失蹤等不合理的理由，試圖讓公司退款，而且不在少數。

▼不過，後來廠商再度更改條件，原因是有許多消費者以不合理的理由，跑來要求退款。（圖／翻攝IG／tm.teacher）



因此，廠商的無條件退款，改為符合3項條件才能退款，條件分別如下：

一、已購買但未出貨者。

二、尚在七日鑑賞期內之全新未使用之商品。

三、商品具有會影響使用的瑕疵。

而退貨條件更改，意味著只有近期購買、無法使用的商品能夠退款，與先前「2021年6月起至今跟團都能退款」的條件相差甚遠。

此外，該廠商也委任律師，向網路論壇Dcard的母公司發函催告，要求移除毀損傷譽、信用的不實言論，否則將對Dcard母公司、網友們提告。

廠商的律師函如下（點圖可放大）：