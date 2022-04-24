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花蓮確診破千！黃昏市場累計50例　今起休市3天大清消

▲▼花蓮23日新增確診138例，總計確診個案已達1122例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮23日新增確診138例，總計確診個案已達1122例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣23日新增138例新冠肺炎確診個案，以吉安鄉黃昏市場不明群聚32人最多，累計50人，染疫者包括攤商及消費者。縣長徐榛蔚宣布，吉安黃昏市場24日起休市3天，呼籲20日至22日曾至市場者應快篩。

花蓮縣政府23日疫情說明記者會說明，目前花蓮縣累積確診人數1,122人，住院129人，出院410人，居家照護累積人數513人，居家隔離累積人數4719人，解除隔離人數3588人，目前還有1131人尚在隔離中。

▲▼花蓮23日新增確診138例，總計確診個案已達1122例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布，吉安黃昏市場休市3日並呼籲足跡重曡者速快篩檢測。

徐榛蔚指出，目前防疫旅館空床數為129床、加強版防疫旅館空床數為50床，鼓勵家中有幼兒與年長者的鄉親，居家隔離盡量選擇入住防疫旅館，保障自身與家人健康。提醒，4月20日至22日有前往吉安黃昏市場的鄉親，4月23日至24日可至國軍花蓮總醫院進行快篩，以及為確保鄉親安全，吉安黃昏市場於4月24日至26日休市3日，請鄉親多包涵、體諒。

▲▼花蓮23日新增確診138例，總計確診個案已達1122例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說明，經疫調匡列密切接觸者會由衛生所來進行隔離通知，20歲以上的鄉親將以「簡訊」電子通知，20歲以下將以「紙本」寄送通知單，紙本寄送速度稍慢，如果孩子的部分還沒有收到，家長可直接跟衛生所來聯絡，而隔離通知單開出後，即上電子圍籬。針對近期鄉親反映無法撥通專線的情形，若有緊急需求可撥打醫療專線03-8230089，相關人員會積極為鄉親做相關服務。

▲▼花蓮23日新增確診138例，總計確診個案已達1122例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣內醫院暫停探病，住宿式長照機構停止探視。

衛生局長朱家祥表示，花蓮今日新增100案例中，慈濟醫院1人、部立花蓮醫院12人、外籍老師1人、外縣婚宴群聚6人、某市場32人、某營區延伸3人、外縣16人、社區群聚延伸10人、社區感染24人、疫調中33人。

▲▼花蓮23日新增確診138例，總計確診個案已達1122例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

朱家祥也說明醫院專責病房，目前北區剩於收治能量為14間、中區15間、南區11間；花蓮縣新冠疫苗接種自4月1日至22日止，共施打33696人，其中第一劑4713人、第二劑4850人、追加劑24133人。強調將持續向中央爭取疫苗，滿足鄉親的需要，中央提供疫苗後會立刻啟動施打的服務。
 

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