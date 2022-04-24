　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連9天破千　醫示警「這族群」高風險：死神快出手了

記者陳俊宏／綜合報導

23日新增4126例本土確診，再創歷史新高，也是連9天破千。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（24日）提醒，接下來死亡的高風險族群，就是「老人+疫苗未滿者+慢性病患」，「這些在國外已經上演過的戲碼，今天即將在本地上演？你會想看嗎？」他呼籲，快點去打疫苗救老人吧，「死神快對老人家出手了」。

「一樣的劇情會重新上演嗎？」黃軒在臉書說，台灣的Omicron病毒開始步入國外一模一樣的劇情，一般民眾傳播率很高，Rt 值很高，社區到處都是病毒，99%都是無症狀、輕症狀。

▼黃軒呼籲長者快打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

黃軒指出，死亡率很低？那不一定是如此啊！至少老人族群不是如此！紐西蘭70歲以上老人染疫，也只是全國確診人數的2.5%，卻占所有死亡率的75%；香港之前也是如此，老人超過60歲以上占了大幅的死亡率。

黃軒表示，在台灣，大家天天都在看新確診病例又增加多少？Rt值又是多少？其實，大家都看不到「死神快對老人家出手」了，老人還有多少未接種疫苗？如何能加強老人接種疫苗？

黃軒提醒，接下來死亡的高風險族群，就是「老人+ 疫苗未滿者+慢性病患」，這些在國外已上演過的戲碼，今天即將在本地上演？你會想看嗎，「我不忍細看這個『國外的歷史、本土的故事』，導致家庭的長輩陷入危險圈圈中！明明不是絕症，有疫苗可以搶救生命的，快點去打疫苗救老人吧。」

►本文獲得黃軒醫師授權。

▼黃軒提醒，長者是死亡高風險族群。（圖／黃軒提供）

（圖／黃軒提供）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人
桃園小姊妹染疫險死　沒病房被要求先回家！醫護喊冤還原事實
變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成
胡瓜兒子確診！　胡瓜接觸《大集合》確診者被匡列
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「單日破萬」不是問題了　沈政男：要觀察會不會破10萬

學者喊加快放寬居隔天數　打滿3劑是重點！輕症下樓拿便當應免罰

連9天破千　醫示警「這族群」高風險：死神快出手了

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

無痛快篩教學影片曝！　醫師親授「插到深處」正確方式

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

桃園小姊妹染疫險死　沒病房被要求先回家！醫護喊冤還原事實

弟弟輕生⋯親友在告別式大聊「他一定因OOO而死」姊姊暴怒大吼

快訊／深夜「咚」搖醒北部！宜蘭01：53地震　網嚇傻：超晃

快訊／台北凌晨「左右搖一下」！宜蘭規模4.9地震　最大震度3級

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

廖老大替台灣勞工發聲！怒：薪資調高都移工得利

本土+4126「全台有病例」　另增78例境外、11中重症

尪躲房內偷數「私房錢」　被妻抓包！嚇到撒滿地

「單日破萬」不是問題了　沈政男：要觀察會不會破10萬

學者喊加快放寬居隔天數　打滿3劑是重點！輕症下樓拿便當應免罰

連9天破千　醫示警「這族群」高風險：死神快出手了

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

無痛快篩教學影片曝！　醫師親授「插到深處」正確方式

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

桃園小姊妹染疫險死　沒病房被要求先回家！醫護喊冤還原事實

弟弟輕生⋯親友在告別式大聊「他一定因OOO而死」姊姊暴怒大吼

快訊／深夜「咚」搖醒北部！宜蘭01：53地震　網嚇傻：超晃

快訊／台北凌晨「左右搖一下」！宜蘭規模4.9地震　最大震度3級

「單日破萬」不是問題了　沈政男：要觀察會不會破10萬

感冒退燒別混著吃！居家照護「常備藥4禁忌」一次看　1動作恐害昏迷

學者喊加快放寬居隔天數　打滿3劑是重點！輕症下樓拿便當應免罰

洋基球迷與守護者外野手起口角　朝場內投擲瓶罐惹議

想剪短髮又怕後悔？3個臉部比例關鍵　看看你適不適合

把重機穿在腳上！愛迪達聯名Kawasaki推2鞋款　忍者＋檸檬綠帥爆

海邦橋通車為2區段添利多　10年中古屋喊賣3字頭

連9天破千　醫示警「這族群」高風險：死神快出手了

北海道觀光船沉船26人失蹤　今晨尋獲4人！狀況不明

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

即／地震「左右搖一下」！東部外海00：43發生規模5.6地震

周玉蔻確診做100個伏地挺身！重訓3年男傻眼：我40個就不行了

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

孩童停課每天可領1千！防疫補償資格曝光

深夜「咚」搖醒北部！宜蘭01：53地震

網驚見「販售3劑小黃卡」每張500

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

小二國語「犬+心」猜一字！網+1看走眼

黃瀞瑩確診味覺異常！醫：恐是極端案例

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

更多熱門

相關新聞

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

23日新增4126例本土確診，再創歷史新高。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，目前沒有呈現指數型爆發，感謝願意減少不必社交活動和遵守防疫規定居家隔離的人。

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

醫估台中Rt值比雙北高！中市府駁斥了

醫估台中Rt值比雙北高！中市府駁斥了

孩童停課每天可領1千！防疫補償資格曝光

孩童停課每天可領1千！防疫補償資格曝光

金門晚間新增「4例確診」　CT值都超低

金門晚間新增「4例確診」　CT值都超低

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫黃軒

讀者迴響

熱門新聞

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

快訊／王少偉也確診！

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

87歲資深影后病逝！患阿茲海默還在拍

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

即／地震「左右搖一下」！東部外海00：43發生規模5.6地震

終於有了！全聯開賣限量「快篩試劑」

連千毅宣戰勾惡：放鳥就退YT界

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

周玉蔻確診做100個伏地挺身！重訓3年男傻眼：我40個就不行了

胡釋安確診！喉嚨不適PCR陽性　爸爸胡瓜也在隔離中

OL「一天吃4個便當」長出息肉！醫見1習慣嘆氣

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面