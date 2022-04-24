連9天破千　醫示警「這族群」高風險：死神快出手了

記者陳俊宏／綜合報導

23日新增4126例本土確診，再創歷史新高，也是連9天破千。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（24日）提醒，接下來死亡的高風險族群，就是「老人+疫苗未滿者+慢性病患」，「這些在國外已經上演過的戲碼，今天即將在本地上演？你會想看嗎？」他呼籲，快點去打疫苗救老人吧，「死神快對老人家出手了」。

「一樣的劇情會重新上演嗎？」黃軒在臉書說，台灣的Omicron病毒開始步入國外一模一樣的劇情，一般民眾傳播率很高，Rt 值很高，社區到處都是病毒，99%都是無症狀、輕症狀。

▼黃軒呼籲長者快打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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黃軒指出，死亡率很低？那不一定是如此啊！至少老人族群不是如此！紐西蘭70歲以上老人染疫，也只是全國確診人數的2.5%，卻占所有死亡率的75%；香港之前也是如此，老人超過60歲以上占了大幅的死亡率。

黃軒表示，在台灣，大家天天都在看新確診病例又增加多少？Rt值又是多少？其實，大家都看不到「死神快對老人家出手」了，老人還有多少未接種疫苗？如何能加強老人接種疫苗？

黃軒提醒，接下來死亡的高風險族群，就是「老人+ 疫苗未滿者+慢性病患」，這些在國外已上演過的戲碼，今天即將在本地上演？你會想看嗎，「我不忍細看這個『國外的歷史、本土的故事』，導致家庭的長輩陷入危險圈圈中！明明不是絕症，有疫苗可以搶救生命的，快點去打疫苗救老人吧。」

►本文獲得黃軒醫師授權。

▼黃軒提醒，長者是死亡高風險族群。（圖／黃軒提供）



