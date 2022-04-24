買房族注意！挑屋4大風水要點　廚衛在十字線上就GG

▲買房也要注意風水要點。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者謝欣辰／綜合報導

有房才算有個家，以現代觀念來說，只要經濟條件允許，大多數人都會買房安居，否則心中會少了一股安定感。然而，在挑選心中理想的物件時，還是必須注重風水的要點，才可以買到夢想房屋又顧及家運昌隆、財丁兩旺。

1.房子坐向宜朝旺位



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購買房屋時，一般情況下以房子所在的樓棟大門為基準，按照三元九星玄空法來判斷是否朝向旺位。由於目前尚處在2004年至2023年的第八運里，西南方為正神方，東北方為零神方，因此樓棟正神方有水或者馬路就是破財的方位，反而是零神方位有水或馬路大利進財。

2.房子大門也有講究

陽宅大門作為納吉氣的重要部位，最好能結合屋主的八字吉利方向來選擇，不宜被鄰居家的大門、電梯間或樓梯口直接對沖，以免煞氣入室。

3.房子氣場宜陰陽平衡



俗話說：孤陰不生、獨陽不長。房子陰盛陽衰或者陽盛陰衰都不利於家庭成員的身體健康以及和諧，窗戶太多則會陽氣太重，家財難聚，窗戶太少則會陰氣過濃，容易遭致陰邪，造成家人健康出現問題。

4.房子廚衛不宜坐在十字線上



所謂十字線即是房子的中心點以及前後左右的4個點連成的十字線，房子的十字線上不宜有廁所和廚房，因為廁所五行屬水，為房子的極陰之地；廚房五行屬火，為房子的極陽之地，如果兩者在十字線上，會形成水火交戰的風水格局，對家運產生不利的影響，輕則家庭成員爛桃花多、是非多，財來財去，重則招惹刑傷病災，家破人亡。