長年致力醣分子研究　翁啟惠獲美國化學家協會「化學先驅獎」

▲翁啟惠在3月31日獲頒美國化學家協會的「化學先驅獎」。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

中央研究院院士翁啟惠學術成就享譽國際獲獎無數，中研院表示，翁啟惠也在3月31日獲頒美國化學家協會的「化學先驅獎」，表彰其在化學領域的傑出貢獻。

中研院表示，翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。

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除了獲頒化學先驅獎，翁啟慧先後榮獲多項學術榮譽，包含美國總統年青化學家獎（1986）、國際醣化學獎（1994）、美國化學會哈德遜醣化學獎（1999）、國際酵素化學獎（1999）、美國總統綠色化學獎（2000）、美國化學會合成有機化學獎（2005）、德國宏博資深科學家獎（2006）、傑出化學研究卡頓獎章（2008）、美國化學會亞瑟科博獎（2012）、日經亞洲科技創新（2012）、沃爾夫化學獎（2014）、英國皇家化學會羅賓遜獎（2015），以及美國威爾許化學獎（2021）等。

翁啟惠曾獲選美國藝術與科學院院士（1996）、美國國家科學院院士（2002）、世界科學院院士（2007）、歐洲分子生物組織外籍會士（2010）、美國國家發明學院院士（2014）等；在台灣方面，於1994年當選中央研究院院士、2020年當選工業技術研究院院士，現在也是中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院（The Scripps Research Institute）的合聘特聘研究員。

美國化學家協會創立於1923年，宗旨為促進及推廣化學科學發展，以此增進社會福祉，協會在1966年首度頒發化學先驅獎，表彰對化學科學學術或產業取得重要進展及貢獻的化學家、化學工程師或相關從業人員。