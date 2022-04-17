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中研院獎助烏克蘭學生求學　錄取12人將陸續抵台

文／中央社

中研院今天表示，為協助俄烏戰爭下的烏克蘭學生與學者，今年3月發起烏克蘭學人獎學金計畫，目前已錄取12名學生，其中3名將於今晚抵台。

中央研究院自今年3月16日發起「烏克蘭學人獎學金計畫」（Taiwan Scholarships for Ukrainian Students and Scholars），並獲科技部贊助。中研院今天發布新聞稿表示，目前已錄取12名學生，其中3名將於今晚抵達台灣，其他人將陸續於5月底前抵達。

中研院國際事務處長孟子青表示，本計畫截至4月16日止，已有165名學生及42名學者申請，中研院自3月下旬起已分批與申請人進行視訊訪談，並將申請資訊分享給國內多所大專院校。

中研院指出，在錄取名單中，Maksym與Yuliia是一起通過申請的好朋友，皆會在今晚抵台。Maksym專長為再生能源工程，研究領域包括風力發電、綠色能源與減碳技術，原先就讀於中國的華北電力大學博士班，但因疫情與戰爭爆發，無法再赴中完成學業。

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Yuliia則是巴卡莫列茨國立醫科大學（Bogomolets National Medical University）5年級生，原規劃進一步取得醫學與生命科學雙學位，但戰爭讓她被迫離開家園，學業戛然而止。

中研院提到，接獲錄取通知後，兩人對於能夠繼續求學都感到非常興奮，Maksym更以中文回覆，「期待到台灣和大家見面！」將與Yuliia在本院相關學術單位進行短期研修。

中研院表示，本次錄取生不乏中文流利者，如Mariana現就讀於基輔塔拉斯．謝甫琴科國立大學（Taras Shevchenko National University of Kyiv）博士班1年級，從事漢語語言學及「女書」（世界唯一專屬女性使用的文字）研究。Mariana在線上面試時特別提到，中研院民族所研究員劉斐玟投入女書研究多年，希望能向她請益。

另有博士生Yulia為教育資訊專長，與中研院國際研究生學程（Taiwan International Graduate Program）「社群網路與人智計算學程」（SNHCC）領域相契合。她表示，將帶著7歲女兒來台，希望屆時小孩也能透過線上教學平台繼續上課，和媽媽一樣教育不中斷。

「烏克蘭學人獎學金計畫」獎助範圍涵蓋人文社會科學、數理科學、生命科學等領域，除提供機票和住宿，生活費為大學生每月新台幣1萬5000元、碩博士生2萬元、具博士學位學者每月至少6萬6950元。

除前述對學生的補助外，中研院表示，本院原預計接納5名學者來院短期訪問，科技部獲知此方案後也共襄盛舉，額外提供10名學者的補助經費；外交部也積極協助核發簽證事宜，加快申請速度。

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