中研院前所長偷吃小23歲女助理　甜蜜出國「填公假詐領薪水」

▲中央研究院經濟研究所前所長簡錦漢偷吃謝姓女助理，還爆出共同基於詐欺取財、偽造文書搭機出國旅遊。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

中研院經濟所前所長簡錦漢外遇小23歲謝姓女助理，謝女更傳「當個稱職女主人」等，遭元配求償，法院去年判謝女須賠60萬元。豈料，又爆出2人坐飛機到曼谷、墨爾本等地甜蜜旅遊，且明知非屬公務行程，竟詐領薪水4萬4321元。士林地檢署檢察官考量2人坦承犯行，繳回溢領薪資，予以緩起訴2年，向公庫支付5萬、參加法治教育20小時。

57歲簡錦漢從2013年8月10日起至2019年8月9日止，擔任中央研究院經濟研究所所長，2020年8月10日回任經濟所研究員迄今；34歲謝姓女助理從2016年3月16日至2021年5月31日止，先後擔任中研院經濟所、統計所約聘助理，專責簡錦漢所交辦事務，包括參與研究計畫、撰寫程式及臨時交辦事項等，並無國外業務，且由簡錦漢負責差勤管考。

朝夕相處日久生情的2人，2019年4月30日至同年11月27日，搭華航班機共遊泰國曼谷、新加坡、韓國首爾、北京、澳洲墨爾本、香港，宛如熱戀小倆口半年內飛出國7次，留下愛的回憶。

▼簡錦漢與謝姓女助理半年內出國7次，返國後謝姓小三更填公假單詐領薪水。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

返國後，謝女明知7次旅遊都是非屬公務行程，卻在中研院差勤系統，以國內機關洽公不實名義，填寫公假，另在員工簽到記錄表上，不實登載上、下班時間共計25日，再由簡錦漢准予公假、及在員工簽到記錄表上簽名認證，導致中研院出納人員等陷入錯誤，陸續核發給謝女曠職薪水，共4萬4321元。

謝女、簡錦漢於調詢、偵查時坦承不諱，謝女也於2021年3月10將溢領薪資繳回，檢察官認2歷此次司法偵查程序應有所警惕，犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴2年，向指定公益團體或地方自治團體支付新台幣5萬、另緩起訴確定8個月內，須參加法治教育20小時。

簡錦漢妻子得知遭背叛後，更從LINE對話看見2人互稱老公老婆，傾訴愛意思念之外，令她痛心，但沒想到謝女更慫恿丈夫與她離婚，更囂張稱要「當個稱職女主人」、甚至曝露自己從2018年開始喜歡簡錦漢，且表達「我們有兩年的蜜月期再生小孩」、「再享受有一窩小豬的世界」等，簡甚至積極回應「我好想讓我們的關係可以公開，讓我們的關係在自然的環境進行」、「我腦海裡的未來就是跟你一起的未來」，憤而求償100萬，去年9月士林法院判謝女須賠60萬。

