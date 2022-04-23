快訊／花蓮近海發生「4.7地震」！最大震度3級

▲稍早發生地震。（圖／氣象局）
記者李宜秦／台北報導
中央氣象局通報15:31發生規模4.7地震，震央位於花蓮縣近海，深度39km，最大震度花蓮3、南投2、宜蘭2、台中2、桃園1、新竹1、雲林1、彰化1、台東1、苗栗1、台北1、嘉義1。
【 第049號 顯著有感地震報告 】
發震時間：111年04月23日15時31分36秒
震央位置：北緯23.97° 東經121.61°
震源深度：39.3公里
芮氏規模：4.7
相對位置：花蓮縣政府南南西方 3.0 公里 (位於花蓮縣近海)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：太魯閣、西寶
2級：花蓮市、鹽寮、銅門、秀林、水璉、西林、磯崎、和平、光復
1級：紅葉
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、奧萬大、玉山
1級：埔里、信義鄉、名間
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：澳花、南澳、武塔、南山
1級：牛鬥、頭城
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：烏石坑、臺中市、大甲
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：關西、竹東
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、土庫、斗六市、麥寮、四湖、水林
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林、彰化市、大城
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：利稻
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：竹南
● 新北市地區最大震度1級
1級：五分山
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：民雄、太保市、番路
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
讀者迴響