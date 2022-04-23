快訊／花蓮近海發生「4.7地震」！最大震度3級

日本福井縣小濱市一名漁夫20日在宇久（うぐ）漁港修補漁網，突然在碼頭下發現一隻巨大的魷魚。這隻大王魷魚來自深海，身長3.35公尺、重達80公斤，被發現時雖然十分虛弱但還活著，讓漁民嘖嘖稱奇，不過訊息分享到網路上後也讓許多網友十分擔憂表示，「這該不會是大地震的先兆吧？」