華視誤報「泰山發生規模7地震」　氣象局曝1情形最高可罰50萬

▲誤報「新北市被導彈擊中」等快訊，華視道歉。（圖／翻攝自臉書／華視新聞）

記者李宜秦／台北報導

華視新聞今日出現嚴重誤報，上午7時新聞跑馬燈出現「新北市泰山發生規模七，深度十公里的地震，最大震度六弱」，讓不少民眾相當疑惑，事後華視解釋為誤報。中央氣象局表示，依法規定報導錯誤者，經通知更正而不立即更正，可處10到50萬罰鍰，不過今日情形不屬於需要開罰的狀況。

華視今早出現幾則快訊，包括「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令，3月6日8時起生效」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」、「泰山出現七級大地震」等，引發恐慌。

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隨後華視解釋，「稍早快訊內容是昨日為新北消防局錄製的防災影片，今日因路徑設定錯誤，誤植昨日影片內容，請民眾不需恐慌！特此澄清、道歉！」

根據氣象法規定，對警報、地震、氣象或海象之預報報導錯誤或未依規定方式報導，經中央氣象局通知更正而不立即更正者，得處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰；並得按次處罰。針對今日烏龍，華視已在第一時間更正，不屬於開罰範圍，不過仍呼籲媒體應謹慎報導，避免恐慌。